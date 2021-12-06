Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США начала расследование против американской компании Tesla из-за неисправностей в производимых ею солнечных панелях. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо, имеющееся в его распоряжении.

По информации агентства, американский регулятор открыл расследование после того, как бывший сотрудник Tesla Стивен Хенкес в 2019 году подал жалобу. Согласно его письму, Tesla и компания SolarCity, которые в 2016 году слились воедино, не уведомили акционеров о рисках возгорания из-за неисправностей в солнечных панелях.

Кроме того, Tesla не уведомила своих клиентов о том, что неисправности в электрических разъемах могут привести к пожару. Более 60 тыс. клиентов компании и 500 предприятий пострадали от этой проблемы, говорится в письме.

Как отмечает агентство, в 2019 году американская компания Walmart подала иск, заявив, что солнечные системы Tesla, которые были установлены на крышах магазинов Walmart, привели к семи случаям пожара. Тогда Tesla опровергла обвинения, а позже компаниям удалось решить спор.(ТАСС)