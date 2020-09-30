Regeneron сообщила об успешном испытании препарата для лечения коронавируса в США

Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals сообщила, что экспериментальная сыворотка на основе двух антител уменьшила концентрацию коронавируса нового типа в крови и оказала положительное воздействие на симптоматику негоспитализированных пациентов. Соответствующие данные содержатся в заявлении, опубликованном во вторник на сайте компании.

«После нескольких месяцев невероятно тяжелой работы нашей талантливой команды мы чрезвычайно рады видеть, что коктейль из антител REGN-COV2 быстро снизил вирусную нагрузку и соответствующие симптомы у пациентов с COVID-19, — приводятся слова главы компании Джорджа Янкопулоса в пресс-релизе, — Наибольший эффект от лечения наблюдался у пациентов, у которых не сформировалась собственная эффективная иммунная реакция». По словам Янкопулоса, такие результаты позволяют предположить, что означенный «коктейль» может обеспечить терапевтическую замену естественно возникающего иммунного ответа. Описательный анализ включал результаты первых 275 пациентов, задействованных в испытаниях экспериментального средства.

Агентство Reuters в свою очередь отмечает, что компания намерена обсудить с регулирующими органами первые результаты испытаний, в том числе с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

В начале августа компания информировала об успешных испытаниях на животных экспериментального средства, предназначенного для предотвращения заражения коронавирусом и лечения вызываемого им заболевания. Как передавало агентство Reuters, речь шла о сыворотке, приготовленной на основе двух антител к коронавирусу.

Regeneron Pharmaceuticals в июле сообщила, что получила от Министерства здравоохранения и социальных служб США контракт на сумму $450 млн на производство и поставку экспериментального средства лечения и предотвращения коронавирусной инфекции. Компания, в случае успеха, рассчитывает поставить от 70 тыс. до 300 тыс. доз, предназначенных для лечения, и от 420 тыс. до 1,3 млн доз, предназначенных для предотвращения инфекции.

Ранее власти США предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Вашингтонская администрация направила также на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн — фармацевтической компании Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer. (ТАСС)