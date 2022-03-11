Редакция радиостанции «Эхо Москвы», которую ранее закрыли, а доступ к её сайту заблокировали, начала выпускать передачи на ютуб-канале «Живой гвоздь». На это обратило внимание издание «Медуза».

В четверг, 10 марта, на ютуб-канале «Живой гвоздь» вышли передачи «Пастуховские четверги» с Владимиром Пастуховым и Алексеем Венедиктовым, «Один» с Дмитрием Быковым, «Атака с флангов» с Лизой Лазерсон, Лизой Аникиной и Никитой Василенко. 11 марта должны выйти программы «#СлухайЭто» с Венедиктовым, «Сканер» с Сергеем Алексашенко и Ольгой Бычковой и «2022» с Григорием Юдиным и Виталием Дымарским.

Сайт и эфир радиостанции «Эхо Москвы» были заблокированы Роскомнадзором в начале марта, корпоративные аккаунты в соцсетях были удалены. Поводом стало освещение редакцией войны в Украине. Российские власти требуют называть её «специальной операцией» и запрещают использовать при её освещении что-то, кроме официальных государственных источников.

После этого основной акционер радиостанции, окологосударственный холдинг «Газпром-медиа» принял решение закрыть станцию. Её главный редактор Алексей Венедиктов, представляющий интересы миноритарных владельцев, пообещал обжаловать это решение в суде. (svoboda.org)