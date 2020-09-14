«Речь идет о новом военном блоке, который формируется ныне на Ближнем Востоке»

Интервью # с израильским политическим обозревателем, публицистом Александром Непомнящим

— Президент США Дональд Трамп объявил, что Бахрейн и Израиль договорились о нормализации отношений. Предположительно, формальное соглашение между ними будет подписано в один день с заключением мирного договора еврейского государства с Объединенными Арабскими Эмиратами. Как Вы прокомментируете такое развитие событий и что сделало их возможными?

— Сегодня основной акцент делается на нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, и Бахрейном, на развитиии экономических связей между странами. Но в первую очередь нужно понимать, что речь идет о военном союзе, новом военном блоке, который формируется ныне на Ближнем Востоке под эгидой США. Чтобы более детально понять нынешнюю ситуацию, необходимо совершить небольшой экскурс в историю. Израиль возник в 1948 году и это сразу же вызвало достаточно серьезную неприязнь со стороны соседних мусульанских государств, которые на протяжении 60 лет пытались свалить на Израиль все свои проблемы. Это было очень удобно, чтобы «переводить стрелки». Но потом все резко и сильно изменилось.

— Вы говорите о том, что президентом США стал Барак Обама?

— Да, совершенно верно. Именно Обама резко изменил внешнеполитическую линию США на Ближнем Востоке. Мы помним, что его первая зарубежная речь была произнесена в Каире и на это свое выступление он пригласил представителей движения «Братья-мусульмане». По сути, он стал продвигать их интересы, а также интересы их аналога в лице режима аятолл в Иране. При этом нужно понимать, что «Братья-мусульмане» находятся ныне в оппозиции почти ко всем сегодняшним арабским государствам. Все это привело к тому, что в Египте началась гражданская война, которая не завершена по сей день. Режимы в арабских странах стали шататься. Они поняли, что их главной проблемой являются «Братья-мусульмане» и режим аятолл в Иране. А Израиль, который на протяжении десятилетий эти страны пытались обвинить во всех своих бедах, больше не годится на эту роль и вообще может стать спасением в ситуации, когда над самим существованием многих арабских государств нависла реальная угроза.

— Тогда же и стали налаживаться первые связи между Израилем и арабскими государствами?

— Именно так. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху очень грамотно просчитал новую ситуацию и стал, очень деликатно, налаживать отношения с соседними арабскими государствами. И очень вскоре оказалось, что у нас общие проблемы, общие враги. Первым союзником Израиля стал Египет. Произошло это после того, как Абдель Фаттах Саид Хусейн Халил аль-Сиси совершил в Египте военный переворот и отправил в отставку правительство «Братьев-мусульман». А уже затем стал формироваться союз, включавший в себя Израиль, Египет, ОАЭ и, в несколько более отдаленной перспективе, Саудовскую Аравию. Впервые о существовании этого блока стало известно в 2014 году, когда «ХАМАС» из сектора Газа вел войну против Израиля. Барак Обама поддерживал «ХАМАС», который также лоббировали Турция и Катар. Тогда Израиль получил поддержку от Египта и ОАЭ.

— Свое новое развитие ситуация получила после прихода к власти в США президента Дональда Трампа?

— После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа начала выстраиваться новая линия сотрудничества и, фактически, военного союза между Израилем и прагматичными арабскими государствами. Помимо Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии к их числу можно отнести Бахрейн, Оман, а также, возможно, Судан и Марокко. Этот формирующийся военный союз будет противостоять попыткам экспансии и империализма Ирана и попыткам «Братьев-мусульман» захватить власть в арабских странах. Именно поэтому, ранее ревностно относящийся к передаче передовых американских военных технологий арабским странам Израиль, сегодня не возражает против того, что ОАЭ получили самые передовые военные самолеты F-35. В итоге, ситуация изменилась кардинально и теперь Израиль, через ОАЭ и Бахрейн, может расположить свои военные силы буквально у самых границ Ирана. В этих реалиях неудивительно, что МИД Ирана столь нервно отреагировал на соглашение между Израилем и Бахрейном.