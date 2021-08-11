Лишенный депутатской неприкосновенности Эльданиз Салимов отозвал апелляционную жалобу, поданную его адвокатом.

Об этом сообщил адвокат депутата.

Адвокат отметил, что сегодня Э.Салимов отозвал апелляционную жалобу, поданную им на решение Бинагадинского районного суда об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста.

Хотим отметить, что депутат Эльданиз Салимов обвиняется в избиении сотрудника полиции Заура Мирзоева.

В отношении депутата возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджана.

Как заявил # адвокат Эльданиза Салимова Ильгар Алиев, речь идет не об избиении полицейского, а о пощечине.

«Я подал апелляционную жалобу на арест Эльданиза Салимова на три месяца и 27 дней. Но он отозвал мою апелляционную жалобу. В отношении Эльданиза Салимова возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджана. Но окончательное слово еще не сказано. Идет следствие»,- сказал нам адвокат.