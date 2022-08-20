Лидер турецкой Партии «Победа» (Zafer) Умит Оздаг заявил, что реальное число сирийцев, получивших турецкое гражданство по состоянию на июль 2022 года, почти в семь раз превышает недавно объявленную официальную цифру, сообщили местные СМИ в субботу.

Оздаг заявил во время встречи с представителями прессы в субботу, что более 1,4 миллиона сирийцев получили турецкое гражданство по состоянию на июль, что почти в семь раз превышает официальную цифру, которая, как было объявлено днем ​​ранее, составляла 211 000 человек.

В телевизионном выступлении в пятницу министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил, что из более чем 3,5 миллионов сирийских беженцев в Турции только 211 000 получили турецкое гражданство и что 120 000 из них имеют право голоса, а остальные являются несовершеннолетними.

Вопреки цифрам, озвученным министром, Оздаг в субботу заявил, что реальное число сирийцев, получивших турецкое гражданство, составляет 1 476 368 человек, добавив, что в общей сложности в стране насчитывается 13 миллионов просителей убежища и незаконных мигрантов.

Лидер партии «Победа» сказал, что данные, которыми он поделился с общественностью, были включены в официальные документы и что он подтвердил их из различных источников, добавив, что «вероятность того, что [они] ошибаются, равна нулю».

Представленные правительством данные о сирийцах, имеющих право голоса в Турции, часто оспариваются оппозиционными партиями, которые критикуют президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его правящую Партию справедливости и развития (ПСР) за их политику открытых дверей по отношению к беженцам.

Оппозиционные партии обвиняют правительство ПСР в содействии натурализации беженцев, чтобы они могли голосовать за ПСР на выборах. В 2023 году в Турции запланированы парламентские и президентские выборы. Общественные опросы показывают, что ПСР, правящая Турцией как однопартийное правительство с 2002 года, теряет значительную поддержку на фоне экономических проблем страны. (turkishminute.com)

