Мадридский «Реал» по-прежнему планирует подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе только бесплатно в 2024-м. Об этом сообщает As.

Как утверждает издание, мадридцы еще не проводили переговоров с руководством «ПСЖ» по трансферу игрока. Кроме того, в «Реале» даже не проводили оценку, во сколько обойдется трансфер этим летом.

В клубе удивлены появляющейся информацией о переходе игрока. Никакие посредники в переговорах не использовались и не будут использоваться. Испанцы наблюдают за развитием отношений игрока и «ПСЖ», но не имеют отношения к их проблемам.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач.