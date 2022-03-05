Интервью с украинским политтехнологом, экспертом Центра противодействия информационным агрессиям «AM&PM» Александром Курбаном:

— Как вы оцениваете усилия властей Украины по прекращению российский агрессии?

— Насколько можно судить по публичным заявлениям и практическим действиям украинской власти, сейчас делается все возможное для прекращения российской военной агрессии. Собственно иначе и быть не может. Весь цивилизованный мир стоит на стороне Украины. Помощь идёт отовсюду. Оружие, продовольствие, финансовая помощь, добровольцы, волонтеры. В этом нет недостатка.

Президент Украины использует любой удобный случай, чтоб напомнить Западу и прежде всего ЕС о том, что сегодня Украина стала щитом и для них. Иногда его заявления могут выглядеть слишком эмоциональными, с точки зрения традиционной дипломатии, но нам сейчас не до реверансов. У нас идёт война, гибнут простые граждане, оккупанты стирают с лица земли наши города, разрушают нашу промышленность.

Мы, безусловно, благодарны за материально-техническую помощь, которая даст нам возможность остановить и отбросить врага от наших городов и сел. Это произойдет, несомненно. Но нас удивляет, почему НАТО не хочет закрыть небо Украины от ударов российской авиации и ракет. Неужели это только страх перед возможной войной с РФ?

9 дней широкомасштабных боевых действий между украинской армией и силами вторжения РФ, полностью разбили миф о непобедимости и силе ВС РФ. Их можно бить. Их нужно бить. Под Харьковом разбиты элитные Таманская и Кантемировская дивизии. Под Киевом среди прочих уничтожены отряды кадыровцев, которые обещали за два дня взять Киев и Харьков. Под Мариуполем сегодня вообще такой микс разных частей и корпусов ВС РФ и сил так называемых ДНР, что просто не успеваешь их всех фиксировать. И все они получают жесткий отпор. Россия в этой войне потеряла уже более 10 тыс. солдат и офицеров, двух генералов, массу военной техники. Большинство российской военной техники на нашей территории превратилось в груду металлолома, не говоря уже о значительных потерях в живой силе.

В этой связи у меня есть риторический вопрос. А чего ж собственно так боится Запад, если маленькая Украина дала такой отпор агрессору, превышающему ее в разы? Ядерного оружия РФ? Так это такой же блеф, как и их хваленая сухопутная армия.

— Азербайджан и Грузия оказали материальную поддержку Украине, за исключением Армении. Помимо этого, вчера армянские коммунисты провели перед российским посольством в Ереване акцию в поддержку агрессии против Украины. Как вы оцениваете эти действия?

— Мы, безусловно, благодарны народу Азербайджана за поддержку Украины. И так же мы благодарны народу Грузии, который отправил своих лучших сынов нам на помощь, и они уже сегодня, с оружием в руках стоят на фронте плечом к плечу с нашими бойцами. Мы благодарны грузинским волонтёрам, которые собирают средства и передают их в помощь Украине. Но вместе с тем мы не можем не выразить удивление в отношении действий грузинской власти, которая отказалась поддержать международные санкции против РФ и всячески препятствует работе волонтеров. Так же мы прекрасно знаем о том, что грузинская власть некоторое время блокировала вылет грузинских добровольцев.

В отношении Армении все понятно. Несмотря на все те проблемы, которые им создаются со стороны РФ, они продолжают следовать в фарватере кремлевской политики. Собственно мы никакой положительной реакции и не ожидаем. И факт акции поддержки агрессии РФ против Украины под российским посольством уже не удивляет.

— А насколько реален ввод в Украину миротворцев ООН, за который вчера проголосовал парламент Украины?

— Понимая, что каждый день войны в Украине, это десятки, а то и сотни новых жертв, разрушенные города и села, смерть наших воинов, парламент Украины поддержал ввод миротворцев ООН. Хотя следует отметить, что такой шаг, даже если и будет, не решит нашей главной проблемы — не приблизит окончания войны.

Сегодня нам миротворцы были полезны разве что для охраны таких объектов как Запорожская атомная станция и Чернобыльская. Первая заблокирована, а вторая захвачена оккупантами. Причем по одному из корпусов ЗАЭС россиянами были произведены артиллерийские выстрелы. Что будет означать повреждение хотя бы одного из ядерных реакторов или склада отработанного ядерного топлива, думаю объяснять не нужно. У всех в памяти ещё сохранилась история катастрофы в Чернобыле.

— Каковы ваши прогнозы по итогам российской̆ агрессии против Украины?

— Развязав широкомасштабную военную агрессию против Украины, кремлевская власть запустила часовой механизм самоликвидации РФ. Экономические санкции в совокупности с военным поражением станут катастрофическими для России в короткой перспективе и летальными в средней перспективе. По сути, на Российской Федерации, в том виде, как мы привыкли ее видеть последние тридцать лет, можно поставить крест.

Девять дней украинская армия, маневрируя, то отступая, то наступая, наносит ВС РФ ощутимый урон. Тактика действий мобильных групп, наносящих удары по вражеским колонам, точечные удары артиллерии и авиации сделали российскую армию фактически беспомощной. Отсутствие стабильных систем обеспечения войск приводит к тому, что, отработав все имеющееся в баках топливо, колоны останавливаются, а личный состав после многочасовых ожиданий просто разбегается по окрестностям. Мародерство российских солдат, нападение на гражданское население стали нормой. А ещё они массово сдаются, голодные, оборванные, замёрзшие. Бойцы украинской армии и территориальная оборона активно отлавливает и уничтожает диверсионно-разведывательные группы противника, хваленый российский спецназ совершенно бессилен в этой ситуации.

Как показывают действия российских военнослужащих, зашедших на территорию Украины, они были совершенно не готовы к этой войне. Самым элементарным, даже топографическими картами, их толком не снабдили. Про навигаторы или систему спутниковой связи и говорить не приходится. Очень часто большие бронеколонны сбиваются с маршрута, попадают не в те точки, где должны быть.

Результат таких действий, как говорится налицо. По сути, сегодня только на одном направлении российские силы вторжения сохраняют атакующий потенциал – под Мариуполем. Под Харьковом их отбросили к границе. Под Киевом, Черниговым и Сумами их остановили и начинают постепенно выталкивать с занимаемых позиций. Одной из самых больших опасностей остаются удары с воздуха. Но и тут не все так плохо. Украинская авиация и ПВО, в разы уступающая по силам российским, сбивают 75% всего того, что сегодня летит на головы населения Украины.

Пока ещё тяжело. Мы несём потери. Но военный разгром России уже не кажется нам таким невозможным. Расчеты показывают, что ударного потенциала у противника осталось на 2-3 дня. Оперативных резервов больше просто нет. А объявление тотальной мобилизации может вызвать в РФ негативные последствия внутриполитического характера. Все, что остаётся сегодня Кремлю, это блеф и шантаж угрозой своего ядерного оружия и ядерным терроризмом в отношении украинских атомных станций.

Думаю, что наше военное и политическое руководство уже рассматривает перспективу возвращения ранее оккупированных территорий Донбасса, пресловутых ЛНР и ДНР, а возможно, и Крыма. После обнуления наступательного потенциала оккупантов, украинская армия вполне может «на плечах» противника, воспользовавшись паникой и дестабилизацией в рядах ВС РФ, освободить свои территории. Но об этом пока говорить рано.

Сегодня украинская армия, добровольцы и весь украинский народ ведут свою великую Отечественную освободительную войну. Это война за право иметь свою историю, свою культуру, своё государство и, конечно же, за свободу, которая с древнейших времён была ключевой ценностью нашего народа.