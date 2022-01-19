“Я их врагами не называю, мы соседи и должны жить в мире,” — говорит прожившая 12 лет в армянском Степанаване Гюльнара Джавадова. 59-летняя сотрудница радиостанции CBC FM спешит перевести на армянский очередной текст про послевоенную социально-политическую ситуацию в Армении для выпуска новостей. Радиостанция, начавшая работу в мае 2021 года, вещает на весь Карабах, где проживают как азербайджанцы, так и армяне. “Мы постараемся завоевать доверие наших слушателей с помощью новостных выпусков, культурных и образовательных программ,” — сказал генеральный директор CBC TV Вугар Халилов в своем интервью, посвященном открытию радиостанции.

Если основная цель круглосуточно вещающего с 2013 года на нескольких языках, в том числе и на армянском, и принадлежащего Государственной нефтяной компании Азербайджана CBC TV — рассказать об успехах страны в политической, экономической, социальной, культурной и спортивной областях, то CBC FM, считает редактор армяноязычной службы новостей Сохбет Мамедов, нацелена на послевоенную реинтеграцию карабахских армян в Азербайджан. Сохбет Мамедов родом из Еревана. Педагог по образованию, он с благодарностью вспоминает своих соседей-армян, которые прятали их от националистов, врывавшихся в дома азербайджанцев в дни исходя азербайджанцев из Армении. Как и Гюльнара Джавадова, последние десять лет он работает на телеканале, а с 2021 года — на радио.

Команда из восьми человек готовит новостные выпуски, аналитические материалы, рубрики о культуре и истории Карабаха на азербайджанском, русском и армянском языках. Ну и как все радиостанции, CBC FM передает музыку, в том числе на армянском. “Всё чем располагают граждане Азербайджана будет и у армян Карабаха. В этом ключе мы ведем свою пропаганду и отрадно, что нас слушают, “- говорит он, и добавляет, что когда наступит окончательный мир, CBC TV и FM будут говорить и о совместных азербайджано-армянских проектах, культурных мероприятиях и о личных историях смешанных семей.

А пока что радиостанция транслирует официальную реакцию азербайджанских военных и дипломатов в ответ на заявления их армянских коллег. Сама же редакция потом готовит по ним материалы, а также передает в эфире переведенные на армянский интервью как с местными, так и с проазербайджанскими зарубежными экспертами из России, Украины, Турции, Грузии. Кроме этого, телерадиокомпания пытается найти своего зрителя и в социальных сетях. Молодая радиостанция пока еще не может похвастать такой статистикой.

(ИНФОГРАФИКА ПРО CBCTV https://infogram.com/cbc-tv- 1hzj4o3wzz8j34p?live)

Еще в советские время армянское и азербайджанское население Нагорного Карабаха хорошо владели языками друг друга. “Мне было любопытно, что там происходит с людьми, которые когда-то жили рядом с нами. Иногда они показывали беженцев, а я искал наших соседей,” — вспоминает Гагик (имя условное), 67-летний беженец из Гадрута, который попросил соседей настроить свой телевизор, заметив у них азербайджанские каналы. 22-летний Роберт (имя условное) — студент актерского факультета в Ереване. Его семья до войны тоже жила в Гадруте и следя за азербайджанскими каналами, понимала что скоро может начаться война. “Нам было интересно, что говорят об Армении и Арцахе (армянское самоназвание Нагорного Карабаха). Какие решения они видят?” — говорит он.

Но есть в Карабахе и те, кто не смотрит азербайджанские СМИ, даже армяноязычные. Некоторые предпочитают местные медиаресурсы, а другие — такие, как 32-летняя преподавательница истории Сюзанна (имя условное) из Ханкенди считают, что армяноязычные азербайджанские СМИ преувеличивают реальное положение дел в самом Азербайджане, не показывая проблем. “Я не слежу за их армяноязычными СМИ, поскольку там больше пропаганды,” — говорит она.

Такая точка зрения свойственна жителям сепаратистских территорий и в других конфликтных зонах на постсоветском пространстве. Но в отличие от карабахского конфликта, где этими жителями являются армянское этническое меньшинство, на неподконтрольной Украине части Донбасса проживают как пророссийские, так и проукраинские граждане страны.

Так, одна часть, в основном, смотрит и читает проукраинские «Украинская правда», РБК, «Укринформа», «Медуза” или “1+1”. ”Иногда приходится смотреть российские и местные СМИ, и понимаю, что информация в них вообще не соответствует действительности,” — говорит 32-летняя Марина (имя условное), домохозяйка из Донецка. Другой житель города, 33-летний предприниматель Дмитрий (имя условное) также предпочитает украинские СМИ, но делает оговорку: ”Они тоже не всегда компетентны. Особенно, когда выкладывают какие-то аналитические материалы, вроде будущего оккупированных территорий.” Другая часть получает информацию только из пророссийских местных СМИ, таких как «Новости Новороссии» или российских федеральных каналов. “Украинские СМИ не читаю и не смотрю, уверен, что они врут,”- говорит 58-летняя Наталья (имя условное) и добавляет:” В вопросах Донбасса я доверяю местным и российским СМИ, потому что будущее Донбасса почти полностью зависит от РФ.”

Чтобы доказать обратное и вернуть доверие жителей неподконтрольных территорий и Украину в их повестку дня, “развенчивая мифы и фейки, которые они слышат с российской стороны”, и был запущен почти два года назад украинский телеканал “Дом”. Это украинское государственное вещание, созданное решением правительства и Президента Украины и работой межведомственной группы при тогдашнем министерстве по вопросам информационной политики, куда вошли предприятия, которые обеспечивают сигнал, а также разведка, Служба безопасности страны и общественный вещатель. “Это абсолютно очевидное решение, но, к сожалению, запоздалое. Тем не менее сейчас, наконец, есть возможность постепенно наладить диалог, и мы с командой прикладываем для этого очень много усилий”, — считает Юлия Островская, генеральный директор государственного предприятия Мультимедийная Платформа Иновещания Украины, в состав которой входит телеканал “Дом”.

В своей работе телеканал сталкивается с техническими сложностями, такими как блокирование сигнала, обратный сигнал с российской стороны, перебивание вещания, отключение кабельных сетей, но благодаря спутнику, антеннам и передатчикам сигнал достигает целевой аудитории. А она — одна из активных молодых людей, которые интересуются Украиной и ассоциируют себя с ней. Общение сотрудников с жителями этих территорий происходит преимущественно в социальных сетях и через фокус-группы, так как участие в телемостах или открытые комментарии, считают на телеканале, могут повлиять на физическую безопасность зрителей. Кроме новостей в сетке телеканала есть аналитические проекты, например “Украина на самом деле”, где ведущие, аналитики и эксперты обсуждают актуальную повестку дня на неподконтрольных территориях. Ответы власти по актуальным вопросам о мирной реинтеграции доносятся посредством экспертов-гостей проекта “Взгляд с Банковой”. К слову, Банковая — название улицы, где находится офис Президента.

“Мы занимаемся коммуникацией сложных тем, которые непонятны людям, проживающим на оккупированных территориях — реформы, антикоррупционные программы, демократия и прочее,” — говорит шеф-редактор телеканала Алексей Мацука, считая неприемлемым, например, тот факт, что в Донецке больше 10 лет местные жители никого не выбирают и непонятно, как там формируются органы исполнительной власти, и добавляет: ”У нас сейчас основной вопрос не этнический, а скорее — донесение более гражданских ценностей: вопрос выдачи паспортов, работы КПВВ (контрольный пункт въезда и выезда), выдачи кредитов под жилье – и это все не пропаганда, а эффективное управление, правительственные программы и объяснение этих вещей скептически настроенной аудитории.”

В Украине помимо государственных СМИ на неподконтрольные территории вещают и независимые издания. Также, как и ДОМ ТВ, они ставят своей целью объяснять, что действительно происходит в стране. По словам Александра Демченко, редактора одного из таких изданий Радио Донбасс Реалии, вещающего на подобную аудиторию, СМИ должны рассказывать о положительных изменениях в стране, но не выполнять функции пресс-службы офиса президента или кабинета министров. “Если мы будем создавать какую-то манипулятивную картину, люди, которые это смотрят, будут ощущать, когда такое происходит. И это отталкивает,”- говорит он.

По его мнению, ДОМ ТВ во многом работает на зарабатывание политических очков для действующего президента в русскоязычных регионах страны, где популярны пророссийские политические силы. Недостаточно же эффективная работа телеканала, выраженная в минимальных рейтингах на неподконтрольной части Донбасса, добавляет он, связана с отсутствием вещания на украинском, уделением “незаслуженно большого внимания внутренне российским делам”, низким качеством контента и часто явно пропагандистским характером.

С необходимостью подачи сбалансированной и качественной информации при вещании на неподконтрольные территории согласны и международные эксперты. По словам Лоуренса Броерса, программного директора лондонской миротворческой организации Conciliation Resources по изучению Кавказа, недоверие к официальным сообщениям является основным наследием коммунистического опыта, который по-прежнему очень силен на пространстве бывшего СССР. Он считает, что пропаганда обречена на провал, так как пытается убедить свою целевую аудиторию, а не выслушать ее. Последние могут быть заинтересованы в ней только, чтобы получить представление о приоритетах и ресурсах стороны, производящей этот контент. “Но изолированно от более широкой стратегии, которая обеспечивает взаимодействия с потребностями и приоритетами целевой аудитории, пропаганда будет по-прежнему восприниматься враждебно,” — говорит он.

А тем временем, боец информационного фронта, как Гульнара Джавадова сама себя называет, завершила монтаж очередного сюжета. Автор Ютуб-канала, у которого более чем 20 тысяч подписчиков и в котором выкладывается подготовленный для CBC FM медиа контент, признает, что у редакции пока нет ни обратной связи с карабахскими армянами, ни источников информации среди них. “Реакции там разные. Но многое будет зависеть от того, как они к нам будут относиться,” — говорит она.

Исмаил Фаталиев, специально для #