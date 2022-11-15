Представитель американской разведки заявил, что ракеты, упавшие на востоке Польши, могли быть российскими, сообщает агентство Accociated Press.

«Высокопоставленный представитель разведки США сказал, что российские ракеты пересекли границу Польши, являющейся членом НАТО, убив двух человек», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что две ракеты попали в зерносушилки в деревне на востоке Польши, расположенной на границе с Украиной.

Снаряды упали в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве, в результате инцидента погибли два человека.

Добавляется, что на месте работает полиция, прокуратура и армия. Принадлежность ракет не уточняется.

Агентство РИА Новости сообщает, что премьер Польши созвал срочную встречу комитета по безопасности и обороне. В пресс-службе уточнили, что совещание собирается из-за сложившейся кризисной ситуации.