Разведка США считает, что Иран планирует удар по американским силам

Разведывательные службы США полагают, что Тегеран, возможно, планирует нанести удар по американским силам на Ближнем Востоке в связи с тем, что около года назад был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в среду телеканал Fox News.

По словам его источников, у Пентагона имеется информация, согласно которой Иран «хочет отомстить за это убийство». Как уточнил данный сотрудник американского военного ведомства, есть свидетельства, в частности, подготовки в Ираке атак, «для осуществления которых требуется помощь Ирана». Источник уточнил, что пока нет полной ясности относительно того, идет ли речь о «планировании на случай непредвиденных обстоятельств» или непосредственной подготовки к нанесению ударов.

Разведывательные службы США допускают возможность атак Ирана в отношении американских сил или союзников Вашингтона и в других странах, говорится в материале. Как уточнил источник, «наибольшее беспокойство вызывает Ирак».

По сведениям телеканала, именно этими опасениями американской стороны обусловлена переброска на Ближний Восток стратегических бомбардировщиков B-52, о которой объявило в среду Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США. В зону его оперативной ответственности входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. Глава СЕНТКОМ генерал Фрэнк Маккензи предупредил, что США «готовы ответить на любую агрессию» на Ближнем Востоке, направленную против американских граждан или интересов. Ранее атомная подводная лодка и два ракетных крейсера ВМС США вошли в Персидский залив.