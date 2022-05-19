Несколько высокопоставленных российских военных были уволены или отстранены от командования из-за неудач на фронте, сообщает Министерство обороны Великобритании.

По данным ведомства, генерал-лейтенант Сергей Кисель отстранен из-за провала взятия Харькова. Вице-адмирал Игорь Осипов отстранен из-за гибели крейсера «Москва». Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов остается на своем посту, но сохраняется ли доверие Путина к нему – неизвестно.

Как сообщает британское Минобороны, в российских вооруженных силах и службах безопасности сейчас широко распространена «культура замалчивания и поиска козлов отпущения».

«Многие чиновники, причастные к вторжению в Украину, будут все больше отвлекаться на попытки избежать личной ответственности за оперативные неудачи. Это создаст дополнительную нагрузку на российскую централизованную модель командования и контроля, поскольку офицеры все чаще стремятся откладывать ключевые решения на руководство», – говорится в сообщении. (svoboda.org)