За контрабанду из Ирана 112 кг наркотиков задержаны 2 человека.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками на территории Гарадагского района, были задержаны жители столицы Ровшан Заманов и Роял Балогланов.

Во время обыска автомобиля и в домах задержанных было обнаружено и изъято 112 килограммов наркотиков, том числе 30 килограммов героина, 52 килограмма марихуаны, 30 килограммов метамфетамина, 2 пары электронных весов, которые они использовали для продажи наркотиков.

Ровшан Заманов и Роял Балогланов заявили, что наркотики были приобретены у гражданина Ирана по имени Хади, который скрылся на территории Имишлинского района в приграничном регионе. В ходе последней операции был разоблачен еще один канал нелегальной поставки наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста, оперативные мероприятия продолжаются.