Состоялся телефонный разговор президентов Турции и Израиля Реджепа Тайипа Эрдогана и Ицхака Герцога. Они обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе. Об этом сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции.

В беседе с израильским коллегой Эрдоган назвал связи Турции и Израиля значимыми для безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, передает Anadolu.

Глава турецкого государства отметил, что разногласия между двумя странами можно свести к минимуму, если будет достигнуто взаимопонимание как по двусторонним, так и по региональным вопросам.

Президент Турции подчеркнул значимость восстановления в регионе атмосферы мира, терпимости и культуры сосуществования.

В этой связи, по его словам, важно развитие палестино-израильских связей и возобновление мирного процесса между сторонами.

Эрдоган считает, что поддержание контактов и диалога между Турцией и Израилем отвечает интересам обеих стран.

Пресс-служба президента Израиля также распространила сообщение о телефонном разговоре между Эрдоганом и Герцогом.

Согласно информации пресс-службы, разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

Переговоры прошли в позитивном ключе, Эрдоган подчеркнул важность связей с Израилем с точки зрения обеспечения мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

Герцог в свою очередь выразил удовлетворение тем, что Израиль и Турция выступают за всесторонний диалог по двусторонней и региональной тематике для обеспечения мира в регионе.

Главы государств подчеркнули необходимость поддержания постоянных контактов.

Интересно, какие именно разногласия сохраняются между сторонами, и почему так важно и для Израиля, и для Турции их преодоление? Стороны поняли, что им тяжеловато без взаимного сотрудничества?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Илия Куса, специалист по Ближнему Востоку, аналитик Украинского института будущего:

— Безусловно, телефонный контакт между Турцией и Израилем стал важной вехой на пути к потенциальному примирению двух стран. Однако это вовсе не означает, что отношения уже нормализовались.

Разногласия между Израилем и Турцией касаются в основном борьбы за региональное лидерство. Израиль тесно сотрудничает с аравийскими монархиями Залива, которые являются соперниками Турции в регионе.

Но в последнее время в отношениях Залива и Турции началась оттепель, и, судя по всему, Израиль тоже не видит для себя смысла конфликтовать с Анкарой, пока другие страны пытаются наладить диалог.

Кроме того, на установление контактов повлияла и смена власти в Тель-Авиве, при Нетаньяху примирение было бы более сложным.

Я бы не сказал, что между Израилем и Турцией начинается какая-то новая эра партнерства. До этого ещё далеко. Просто обе страны понимают, что конфронтация сейчас перестает быть актуальной. Турции необходим как минимум нейтральный Израиль, не входящий в региональные блоки, враждебные Анкаре.

Авигдор Эскин, публицист (Иерусалим):

— Последняя серия в турецко-израильской саге начинается с ареста граждан Израиля Мордехая и Натали Окниных. Их бросили за решетку за то, что сфотографировали дворец президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Более того, суд продлил на несколько дней назад их содержание под стражей по обвинению в фотографировании дворца Эрдогана. Стоит заметить, что ни в одной стране мира открытая глазу туристов резиденция главы государства не является секретным объектом.

Далее Израиль предпринял все возможные шаги для освобождения Окниных. В конце концов, их освободили после вмешательства президента Эрдогана. Президент Израиля Герцог поблагодарил лично лидера Турции, соблюдая дипломатический этикет, но едва ли кто-то в Израиле согласится, что история с арестом ни в чем неповинных граждан страны может быть предметом благодарности, а не возмущения.

Израиль был надёжным партнером Турции в военной и экономической сфере, но после прихода к власти нынешнего президента с его партией «братьев-мусульман» отношения между Иерусалимом и Анкарой резко испортились. Это произошло по причине открытой враждебности с турецкой стороны, включавшей не только политические декларации, но и прямую поддержку террористов Хамаса и прочих радикальных врагов Израиля.

Последнее время мы замечаем некоторое смягчение тона со стороны Эрдогана. Однако история с арестом израильской пары не может не повлиять отрицательно на возможности сближения Турции и Израиля. Еврейское государство часто готово платить за освобождение заложников, но не проявляет наивности, умея отличать захватчиков заложников от их освободителей.

Когда Эрдоган говорит что-то о возможности нормализации с Израилем, то непременно связывает это с «палестинской проблемой». Это также нелепо, как если бы Израиль обусловливал взаимодействие с Турцией решением «курдской проблемы».

Никто в Израиле не ищет конфликта с Турцией. Напротив, мы помним былые добрые отношения с Анкарой. Однако добрососедство не построить на захвате заложников. Будем надеяться, что новая страница между Израилем и Турцией будет открыта. И что она будет результатом обоюдной доброй воли.