Размер единовременной выплаты в 190 манатов в Азербайджане может быть пересмотрен — министр

Правительство Азербайджана может рассмотреть вопрос об увеличении суммы предоставляемой выплаты со 190 манатов до 196 манатов (размера прожиточного минимума), установленного со следующего года.

Об этом, отвечая на вопросы депутатов, сказал на сегодняшнем пленарном заседании парламента министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает во вторник Trend.

Бабаев отметил, что в этом году единовременная выплата была предоставлена в соответствии с прожиточным минимумом в 190 манатов.

«В случае продления режима ужесточенного карантина правительство может рассмотреть вопрос о доведении суммы единовременной выплаты до уровня прожиточного минимума, т.е. до 196 манатов», — сказал он.