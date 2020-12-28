«Разговоры о том, что мировая экономика в 2021 году полностью восстановится, от лукавого»

2020 год стал сложным годом, как для экономик отдельных стран, так и для мировой экономики в целом. Об этом # заявил доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов.

В течение последних десятилетий мировая экономика превратилась в одну глобальную систему с общим углубленным разделением труда, с единым финансовым центром. И все экономические процессы в той или иной степени были интегрированы в эту глобальную цепочку, подчеркнул экономист. Вся данная система стала разрушаться, и этот процесс весьма долгий и болезненный, но в этом году мы стали свидетелями того, что он очевиден. В мировой экономике начались центробежные процессы, процессы, связанные с деглобализацией.

Говоря о процессах, происходивших в экономике в этом году, нельзя не сказать о рухнувших в марте ценах на энергоносители, что негативно повлияло на многие страны, зависящие от экспорта энергоресурсов.

«После обвала цен на нефть весной, рухнул и тот формат OPEC +, который в течение приблизительно трех лет сдерживал цены на нефть. Основные экспортеры нефти вынуждены были пойти уже на новый формат OPEC+, и на первый взгляд удалось стабилизировать цены на энергоносители. Но в реальности сегодня цены на нефть, а именно порядка 50 долларов за баррель, отличаются от тех, что были раньше. Покупательная способность доллара резко упала, и это связано с девальвацией, которая постигла данную валюту. Этот процесс продолжается. Резкое наращивание долларовой массы в США делает неизбежным обесценивание доллара»,– отметил Мамедов.

Что касается политической ситуации в США и ее влияния на мировую экономику, то, по словам Мамедова, пока борьба в США за власть продолжается и внутриэлитные разломы в этой стране достигают критических точек. На сегодняшний день ситуация далека от предсказуемости.

«Я бы не стал уверенно говорить, что тот курс, который провозглашал Байден в случае своего избрания в качестве президента США, ему удастся с легкостью реализовать из-за противоречий внутри американской элиты. Но вместе с тем, даже если администрация Байдена устоит и будет стараться реализовывать пункты, объявленные в предвыборной кампании, это обернется большими проблемами в первую очередь для самих США. На то, чтобы продолжать сохранять доллароцентричную глобальную мировую экономику, у США,– говорит Мамедов,– нет больше соответствующей ресурсной базы. Это может привести к резкому обвалу экономики этой страны плюс другие региональные центры будут стараться уходить от доллара. Тянуть на себе огромную финансовую инфраструктуру, используя только лишь монополию на эмиссию доллара, представляется крайне затруднительным».

Доля финансового сектора, по его словам, сейчас гипертрофирована, и американская экономика, производя менее чем 20% мирового ВВП, потребляет около 35%. Увеличение эмиссии доллара не приводит к росту в реальном секторе экономики и огромные финансовые пузыри будут схлопываться, что приведет к волне банкротств, инфляции в США, девальвации доллара, и это больно ударит по всей мировой экономике.

Чем это чревато конкретно для Азербайджана? Наша страна сильно зависит от экспорта сырья, и те нефтедоллары, которые будут поступать в страну, также будут обесцениваться.

Одной из приоритетных задач с точки зрения внешней экономической политики для нас является регионализация. Но если наши страны будут между собой торговать в тех же долларах, то никакого позитивного эффекта от этого не будет. Нужно переходить на взаиморасчеты в национальных валютах. Можно внедрить в постсоветском регионе цифровую валюту для взаиморасчетов.

«Если все будет в долларах, то тут есть два реальных риска: во-первых, обесценивание самого доллара, и во-вторых, увеличение зависимости от одного центра. В любой момент Федеральная резервная система может принять решения по доллару. Мы неоднократно видели, что одним из инструментов давления на неугодные режимы является заморозка счетов. Мировая финансовая система должна уйти от акцента на одну и ту же валюту»,– отметил экономист.

Говоря о прогнозах на следующий год, Мамедов подчеркнул, что разговоры о том, что мировая экономика, мировой спрос в 2021 году полностью восстановятся, все же от лукавого.

В целом, глобальную экономику ждут очень серьезные проблемы – это и переформатирование экономики, и регионализация, что сильно ударит по спросу.

Мировая экономика продолжит сталкиваться со многими вызовами, и один из них–обеспечение кибербезопасности.

«Такие региональные державы, как Китай, Российская Федерация, Индия должны выстраивать архитектуру по кибербезопасности, потому что коронавирус еще раз показал, насколько уязвима мировая экономика именно в плане информационной безопасности. В этой сфере еще очень многое предстоит сделать», – говорит эксперт.