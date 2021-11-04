В результате разблокировки коммуникаций экономика Армении в краткосрочной перспективе вырастет на 30%. Об этом, как сообщает «Спутник-Армения», министр экономики Ваан Керобян заявил в четверг в парламенте Армении на обсуждении проекта госбюджета на 2022 год.

По словам Керобяна, у Всемирного банка есть исследования на этот счет, хотя и несколько устаревшие.

Новую версию этого исследования министерство поручило составить НИИ экономики Национальной академии наук.

Как отметил министр, вопрос будет изучен с точки зрения выгоды не только для Армении, но и для других стран, что станет важным аргументом в ходе переговорного процесса.

«Поэтому нужно показать, что это даст не только нам, но также Турции, Азербайджану, Ирану, Грузии и другим странам. Это поможет нам правильно выстроить нашу позицию на переговорах», — пояснил Керобян.

Напомним, 20 октября в Москве состоялась встреча трехсторонней рабочей группы по Карабаху с участием вице-премьеров Азербайджана, России и Армении – Шахина Мустафаева, Алексея Оверчука и Мгера Григоряна. Стороны рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе.