Разблокировка Карабаха: Тбилиси вне игры?

11 января в Кремле состоялись переговоры лидеров РФ, Азербайджана и Армении, по итогам которых было подписано Московское соглашение, направленное на решение проблем экономики и транспортной инфраструктуры в регионе, в том числе организации железнодорожного сообщения Армении с Россией.

Стороны приняли решение создать рабочую группу на уровне заместителей председателей правительств для решения вытекающих из соглашения проблем, которая до 1 марта 2021 года должна представить для утверждения на высшем уровне перечень и график реализации мероприятий по восстановлению имеющихся и сооружению новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для международных перевозок через Азербайджан и Армению, равно как и для перевозок, осуществляемых Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, при выполнении которых требуется пересечение азербайджанской и армянской территорий.

Как сказал президент Ильхам Алиев, комментируя итоги переговоров, открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам не только народов Азербайджана, Армении, России, но и соседних стран. И выразил уверенность, что «соседние страны также активно включатся в создание транспортных коридоров и создание разветвленной сети транспортных артерий в нашем регионе».

Под «соседними странами», естественно, подразумеваются Грузия, Иран и Турция, предложение о создании новой платформы по сотрудничеству в регионе в формате «шести» — с участием Азербайджана, Армении, России, Ирана, Турции и Грузия зазвучало и ранее.

Известно, что именно территория Грузии на сегодняшний день является единственным работающим транспортным маршрутом, по которому осуществляются пассажиро- и грузоперевозки, а также транспортировка энергоносителей из Азербайджана в Турцию. Как отразится разблокирование транспортных сообщений между Азербайджаном, Арменией и Турцией на Грузии, готов ли официальный Тбилиси подключиться к сотрудничеству с Москвой, учитывая существующие между ними проблемы из-за оккупации Южной Осетии и Абхазии, не получит ли Россия в этой ситуации дополнительный козырь против Грузии и для оказания политического давления на нее в дальнейшем? Каков вообще взгляд из Грузии на Московское соглашение?

На эти вопросы # ответил Володимир Копчак, руководитель Южнокавказского филиала украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Тбилиси):

— Начнём с того, что обозначенные на трехсторонней встрече транспортно-инфраструктурные проекты пока далеки от реализации и запуска в «безопасном режиме». Спугнуть всё это дело могут разные факторы, связанные и с поведением российских «миротворцев» в Карабахе, и с (не)учетом Москвой интересов Баку/Анкары, и с внутрикремлёвским противостоянием вокруг дальнейшей модерации карабахского вопроса. Не думаю, что переговоры в Москве прошли так уж гладко – подсвеченная в коммюнике чисто экономическая часть двух-/трехсторонних бесед не должна никого обманывать. Это я к тому, что у Грузии есть время «подготовиться» и ответить на новые вызовы и риски.

Очевидно, что в случае полноценного запуска в работу указанных магистралей снизится роль маршрута Баку-Тбилиси-Карс (БТК), которому будет отведена роль вспомогательного или альтернативного маршрута. Альтернативного, в том числе, и для РФ, так как её присоединение к БТК было обозначено ещё до нового расклада на Южном Кавказе. Не думаю, что это сильно повлияет на экономику Грузии.

Куда интереснее ситуация с железной дорогой в Армению через оккупированную Россией грузинскую территорию Абхазии. С одной стороны, полновесный запуск новых магистралей нивелирует вес абхазского участка дороги как для РФ, так и для Армении. Кремль может «успокоиться» и ослабить давление на Тбилиси в этом плане (вариант с добровольной деоккупацией территорий Москвой мы не рассматриваем). Однако, на мой взгляд, это слишком упрощенный сценарий. Кремль наоборот будет пытаться подтянуть Тбилиси к «взаимовыгодным региональным проектам» под своей эгидой, спекулируя на своей «конструктивной роли» по урегулированию самого сложного регионального конфликта – карабахского. Цель – вернуть Тбилиси в сферу своих интересов, разрушив его европейские и евроатлантические устремления. В этом плане при определённых раскладах ситуативными союзниками Москвы будут выступать как Ереван (здесь всё очевидно), так и опосредованно Баку, подвешенный Кремлём карабахским «миротворческим» крючком. Я сейчас не про прогнозы и не про «получится или нет», но про логику дальнейших действий Кремля, вообще-то очень легко читаемую — в Баку и не только. Другой вопрос — как будет выстроена система сдержек и противовесов по отстаиванию своих интересов.

Также очевидно, что в таких условиях дальнейшее сближение Тбилиси с ЕС/НАТО (читай с Вашингтоном) будет вызывать жесткое противодействие со стороны Кремля. Успех же таких инициатив Грузии во многом будет зависеть и от уровня позиционирования Турции в НАТО (читай отношений с тем же Вашингтоном).

Что касается текущей реакции Тбилиси на указанные процессы, то она продолжает оставаться нейтральной. Здесь и объективная ограниченность инструментария как-то повлиять на происходящее, и затянувшийся «внутриполитический анабиоз», который, будем надеяться, уже в скором времени пройдёт…