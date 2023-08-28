Председательствующая на процессе судья Федерального суда столичного округа Колумбия Таня Чаткэн на процедурных прениях сторон заявила, что судебное разбирательство по существу дела о предпринятой в январе 2021 года Дональдом Трампом попытке сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах, начнется 4 марта 2024 года, передает ТАСС.

«Дата судебного процесса по данному делу назначена на 4 марта 2024 года», — отметила она.

До этого суд в Джорджии постановил начать 23 октября рассмотрение по существу дела экс-президента США Дональда Трампа, который вместе с 18 соратниками обвиняется в попытках изменить в свою пользу результаты выборов в штате.