Равнодушие равносильно преступлению! — ОБРАЩЕНИЕ К МАТЕРЯМ ВСЕГО МИРА

В связи с последними событиями в мирном городе Гянджа и других, не входящих в зону боевых действий населенных пунктах Республики Азербайджан, мы – азербайджанские женщины, призываем матерей всего мира поднять свой голос в защиту прав мирного населения и детей, подвергшихся агрессии со стороны вооруженных сил республики Армения!

11-го октября 2020 года, ночью, в результате нанесения ракетных ударов по мирному населению города Гянджа, второго по величине и значению города Азербайджана, находящегося далеко за пределами зоны боевых действий, были убиты и ранены более 60-ти человек, включая женщин и детей.

И это далеко не первый случай нанесения ракетных ударов по азербайджанским городам, не имеющим отношения к Нагорному Карабаху. В числе обстрелянных городов: Мингячевир, Агджабеди, Барда, Дашкесан и другие.

В результате обстрелов Гянджи были разрушены многочисленные жилые дома, здания школ, культурные центры и религиозные достопримечательности.

Действия вооруженных сил Армении являются ПРЕСТУПЛЕНИЕМ против человечества.

Мы возмущены тем, что международное сообщество остается равнодушным к проявлению жестокости и вандализма со стороны Армянской Республики в отношении Азербайджана!

Почему ВЫ – женщины всего мира, не поднимаете своего голоса в защиту невинных азербайджанских детей?

Разве жизни азербайджанских детей менее важны, чем жизни детей в любом другом уголке мира?

Это дискриминация!

Это ущемление права азербайджанского ребенка на жизнь! Как и любые другие дети, азербайджанские дети тоже имеют право на жизнь и мирное существование!

Международное сообщество обязано объединить свои усилия для поддержания мира во всем мире, защиты прав и свобод каждого ребенка, где бы он ни был.

Женщины могут и должны остановить это безумие и кровопролитие, особенно на территориях, находящихся вне зоны боевых конфликтов.

Мы призываем матерей всего мира не оставаться равнодушными к трагическим событиям в Азербайджане и выступить в защиту наших детей!

Армянское правительство во главе с премьер-министром Пашиняном должно ответить перед всем человечеством за свои военные преступления, за гибель детей и мирных жителей Гянджи, Тер-Тера, Мингячевира, Дашкесана, Барды!

Дорогие женщины!

Равнодушие равносильно преступлению!

Все страшные преступления совершаются с молчаливого согласия равнодушных людей!

Ваши голоса могут спасти невинные жизни!

Москва, 12.10.20

Зенфира Рустамова – профессор Бакинского Славянского университета

Афаг Шихлы – врач, поэт, член Союзов писателей Азербайджана и Евразии

Тунзале Велигызы – журналист, главный редактор информационного портала «Yenises.ru»

Малика Гумбатова, юрист