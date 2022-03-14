Сегодня актуальной темой является война России, которую она развязала против Украины. Чем завершится эта военная авантюра, и что ждет эти страны в дальнейшем? Об этом и другом # рассказал известный азербайджанский политолог Рауф Миркадыров.

— Сегодня многие аналитики дают прогнозы по поводу сроков окончания и исхода войны России с Украиной. У вас есть на этот счет какие-то свои соображения?

— Сегодня у Путина есть два выбора. Плохой и очень плохой. Это зависит от того, что хорошо для государства или Путина.

Плохой вариант для Путина заключается в том, что он отступает и заключает мирный договор с Украиной без демонстрации якобы победы. Он отступает и пытается стабилизировать ситуацию.

Последний вариант хорош для России, так как хотя бы есть шанс для нормализации отношений с международным сообществом. Если не в краткосрочной, то хотя бы в долгосрочной перспективе.

Ведь для того, чтобы завоевать хотя бы минимальное доверие Запада, нужно время. Понятно, что санкции не будут сняты моментально, для этого нужно время.

Однако сей вариант плох для Путина, так как это грозит обвалом его рейтинга, особенно среди толпы, которая по непонятным причинам слепо продолжает его поддерживать. И это убийственно для самого Путина. Тем более накануне предстоящих выборов.

Очень плохой вариант для российского государства и не лучший вариант для Путина – идти до конца и любой ценой захватить Киев. И провести «парад победы» на Крещатике. В этом случае, Россия теряет все надежды на то, что она восстановит нормальные взаимоотношения с западным миром.

Одним словом, Россия не сможет выйти из социально-экономической блокады, и регресс в этой сфере будет очевиден. То есть, Путин очевидно потерпит поражение на внешнеполитической арене, что приведет к обвалу экономики России.

Что касается прогноза по поводу боевых действий, думаю, что они продолжатся не более месяца-полтора. А может и меньше. Так как на Путина оказывается сильное давление, как со стороны российской элиты, так и международного сообщества.

— Фактически мир разделился не на два, а на три лагеря: те, кто поддерживает Россию, те, кто с Украиной, и третьи – сочувствующие, которые по тем или иным причинам не могут поддержать одну из сторон. К каким из них Вы причисляете Азербайджан? И насколько верна позиция страны?

— Не думаю, что мир однозначно можно разделить на тех, кто поддерживает Россию, и на тех, кто выступает за Украину или Запад. По той простой причине, что Россию фактически никто не поддерживает. И некоторые страны, которые выступили на стороне России нельзя считать частью мира.

Что касается Азербайджана, то, безусловно, в нашей стране симпатии на стороне Украины. Для этого достаточно пройтись по социальным сетям и азербайджанским СМИ. Подавляющее большинство СМИ, даже пророссийски настроенных, сегодня поддерживают справедливую освободительную борьбу Украину. По этим и другим косвенным факторам можно сделать вывод, что и правительство Азербайджана на стороне Украины.

Сегодня реальность такова, что вне зависимости от заявления Лаврова, мол, никакой российской угрозы нет, все прекрасно помнят дела не так давно минувших дней. Это и война России против Грузии в августе 2008 года, когда Кремль заявлял, что, дескать, это исключительный случай, и официальный Тбилиси в лице Саакашвили вынудил Москву на подобные действия.

Но прошло 6 лет, и в 2014 году уже в Украине «исключительный» случай повторился. Мол, в Украине произошел государственный переворот, и Россия «была вынуждена» спасать людей в чужой стране.

Но сегодня этим сказкам уже никто не верит. И все прекрасно понимают, что сегодня ни одна страна (даже те, кто не входит в Евросоюз или НАТО) не застрахована от «миротворческой миссии» России.

И учитывая все эти факторы, подавляющее большинство азербайджанского общества симпатизирует Украине и желает поражения Путину.

— Сегодня и Россия, и Украина говорят, что после войны ответят все. Русские даже составили список тех стран, которые проводят недружественную политику в отношении их государства. И на этом фоне некоторые политологи отмечают, что после войны, если конечно, Россия одержит победу, у нее не хватит сил «наказать», скажем Англию или Германию, но на постсоветские страны, общественное мнение которых полностью на стороне Украины, силенок хватит, и они получат свою порцию кнута. Такая позиция, скажем, воодушевляет армян, которые надеются, что Москва поможет таким образом вернуть им Карабах. Насколько реален такой сценарий, и есть ли какая-то связь между войной в Украине и Карабахской проблемой?

— Сегодня вопрос о том, что, мол, армяне могут вновь посягнуть на Нагорный Карабах, не отражает реальность. Хотя бы потому, что часть карабахского региона находится под контролем не только армянских сепаратистов, но и так называемых российских «миротворцев».

Кроме того, власти, а также подвластные им СМИ пытаются создать иллюзию того, что Карабах полностью азербайджанский, и данная проблема решена. Хотя это отнюдь не так.

Да, Россия может воспользоваться постконфликтной ситуацией для утверждения своих интересов на постсоветском пространстве. Но это никоим образом не связано с тем, какую позицию займет руководство той или иной страны.

В данном случае возможны два варианта развития событий.

Первый вариант сводится к следующему: Путин одерживает «пиррову» победу, хотя еще раз отмечу, она обернется тяжелыми последствиями для России. При таком раскладе многие постсоветские страны, в том числе и Азербайджан, незамедлительно «сдадутся» на милость победителю.

Второй вариант: Путин терпит поражение в украинской авантюре, и ему необходимо добиться успеха в другом направлении. И таких направлений, где Россия не будет входить в прямой контакт с силами НАТО, не так уж и много. Это Приднестровье, Грузия, и зона карабахского конфликта.

В данном случае, следует учитывать, что в случае с Молдовой и Грузией Россия по факту является стороной конфликта.

В армяно-азербайджанском конфликте роль России более проста, в том смысле, что обеими воинствующими сторонами Москва признана как посредник и миротворец. То есть, в данном случае России достаточно будет спровоцировать очередной виток конфликта, и поддержать ту или иную сторону. Либо же сохранить нейтралитет, как это было в ходе 44-дневной войны до определенного момента.

Также необходимо учесть, что в обеих странах есть так называемая «пятая колонна». Так, в Армении она располагает, помимо прочего, еще и силовыми ресурсами. Как известно, так называемая «армия обороны Нагорного Карабаха» находится полностью под контролем российских «миротворцев», а в ВС Армении, несмотря на все старания Пашиняна, сильны пророссийские настроения. То есть, Москва может использовать силы в Армении для достижения своих определенных целей на Южном Кавказе.

Резюмируя отмечу, что прямой связи между войной в Украине и возможным напряжением в карабахском конфликте нет. Но в любом случае, интересы Азербайджана могут оказаться под угрозой по той причине, что Путину нужна агрессия.

— Азербайджан, как и Турция, всегда придерживался принципа поддержки территориальной целостности любого государства, помогает Украине гуманитарными грузами, и не поддерживает западные санкции. В зависимости от итогов войны может ли появиться требование от двух противоборствующих сторон – Запада или РФ, высказать свою окончательную позицию – Баку с Москвой или с Киевом? Чем грозит такое требование нам?

— По большому счету, никто не требует от Азербайджана присоединиться к западным санкциям. В то же время хочу отметить, что есть определенные санкции, к которым Баку вынужден поневоле присоединиться, чтобы самому не оказаться под «огнем».

К примеру, санкции финансового характера, которые были применены в отношении России. Это санкции экстерриториального плана, как то отключение от SWIFT. То есть, данные меры лишают возможности Азербайджан сотрудничать с Россией в банковской сфере.

Далее. Есть также вопрос о сотрудничестве Азербайджана с Россией в вопросах военно-технического характера. Проще говоря, о закупке российского вооружения. Придется и в данном случае приостановить сотрудничество, ибо любая поддержка ВПК России автоматически считается переходом «красной линии». И если Баку продолжит закупать российское вооружение, то сам окажется под санкциями.

Да, никто не требует от Азербайджана закрыть воздушное пространство с Россией. Но весь вопрос в том, что Азербайджану придется принять участие в некоторых мероприятиях антироссийского характера.

К примеру, никто не задается вопросом: несмотря на то, что Азербайджан не закрыл воздушное пространство с Россией, российские самолеты не летают в нашу страну. Почему? Дело в том, что порядка более 700 самолетов российского авиационного парка находятся в лизинге. То есть, они являются собственностью Аэробуса, Боинга и так далее.

И все западные компании аннулировали соглашение о лизинге, и Россия должна вернуть эти самолеты собственнику. Но Россия не собирается их возвращать. По крайней мере, так заявляется.

Но вся проблема в том, что если эти самолеты прилетят в Баку, то азербайджанской стороне придется арестовать их. После чего начнутся длительные судебные тяжбы и так далее.

— В отличие от первых недель войны в Украине, в Азербайджане также заметно активизировались русофилы разных мастей, которые открыто заявляют, что Россия права, и что Украину нужно очистить от националистов. Во всех этих месседжах стержнем идет тезис-угроза: не выступайте против России, санкциями ее не остановить, она большая и сильная и может наказать. Это просто угроза или русофилы в Азербайджане действительно ждут и готовятся, образно говоря, к встрече «XII Красной армии»? Есть ли предпосылки такого исхода?

— Подобная угроза, как я уже отметил выше, никак не связана с позицией Азербайджана в данном вопросе. Повод всегда найдется. Как говорится, был бы человек, статья всегда найдется. И поведение Баку не имеет никакого значения в возможных последствиях.

Что касается ярых русофилов в данном контексте, то их можно было бы отнести к «пятой колонне», если бы не одно «но». Среди них есть люди, которые искренне считают, что Азербайджану нужно вести себя хорошо, иначе большая Россия нас накажет. Еще раз повторюсь: отношение путинской России никак не связано с нашим поведением.

И у этих людей «железный» аргумент сводится к тому, что нам это невыгодно, и если Россия закроет с Азербайджаном границы и выдворит наших трудовых мигрантов, придется несладко. Про границы (воздушное пространство) я уже выше сказал.

Что касается вопроса трудовых мигрантов, в частности, наших соотечественников. После санкций российский рынок покинули сотни иностранных компаний, что привело к потере рабочих мест. При наличии санкций предполагается, что к концу года Россия потеряет около 9 миллиона рабочих мест.

Перед азербайджанцами в России, которые не являются гражданами этой страны, не имеют постоянной работы, сегодня стоит дилемма: остаться или вернуться в Азербайджан?

Но удивляет другое: все говорят о трех миллионах азербайджанцах в России. Я не удивлюсь, если скажут о шести миллионах.

Во-первых, цифра слишком раздута.

Во-вторых, около миллиона азербайджанцев уже являются гражданами России. То есть, с правовой точки зрения выдворить азербайджанцев-граждан России – будет очень сложно. Практически невозможно.

Еще один довод, который приводится сторонниками российских действий. Мол, Россия закроет рынок для экспорта азербайджанской продукции, и это серьезно отразится на нас. Но дело в том, что, насколько я помню, Азербайджан экспортирует в Россию продукцию не в таких уж больших объемах. Кроме того, уровень потребительской корзины в России резко снизится, и, следовательно, особого спроса, в том числе, и на азербайджанскую сельскохозяйственную продукцию ожидать не следует. Поэтому, те, кто говорит, что мы потеряем российский рынок или ничего не понимают, либо просто являются представителями «пятой колонны», которые пытаются создать фатальную картину.