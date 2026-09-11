Разрыв дипломатических отношений между Алжиром и Объединёнными Арабскими Эмиратами, о котором алжирские власти объявили в четверг, выглядит не внезапным дипломатическим шагом, а закономерным итогом многолетнего накопления противоречий. Алжирский МИД заявил, что решение принято после того, как были исчерпаны «все средства сохранения двусторонних отношений», а действия Абу-Даби, по оценке алжирской стороны, достигли неприемлемого уровня. Эмиратскому послу дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

Однако нынешний кризис важно рассматривать шире двусторонних отношений. За ним просматривается борьба за влияние в Северной Африке и Сахеле, центральным узлом которой остаётся противостояние Алжира и Марокко. ОАЭ в этой системе постепенно перестали восприниматься Алжиром как просто внешний арабский партнёр и превратились в игрока, способного непосредственно влиять на баланс сил в его стратегическом окружении.

Одним из источников раздражения стали обвинения Абу-Даби во вмешательстве во внутренние дела Алжира. Президент Абдельмаджид Теббун ранее заявлял, что отношения страны со всеми государствами Персидского залива остаются хорошими, за исключением одного, явно имея в виду ОАЭ, и говорил о попытках вмешательства и дестабилизации. Нынешний разрыв показывает, что эти заявления были не просто политической риторикой.

Для алжирского руководства, крайне чувствительного к вопросам суверенитета и внешнего давления, подобные обвинения имеют особый вес. Исторический опыт антиколониальной борьбы сформировал устойчивое неприятие попыток внешних игроков влиять на внутреннюю политику страны. Поэтому предполагаемое вмешательство в избирательные процессы воспринимается здесь как вопрос национальной безопасности, а не обычное дипломатическое разногласие.

Но внутриполитический фактор — лишь одна сторона конфликта. Глубже расходятся внешнеполитические подходы двух государств. Алжир стремится сохранять статус самостоятельного регионального центра силы, подчёркивает принцип невмешательства и право народов на самоопределение. ОАЭ в последние годы, напротив, проводили активную политику проецирования влияния за пределами Аравийского полуострова, сочетая дипломатию с инвестициями и политическими партнёрствами.

Для Алжира пространство вокруг его границ представляет единую систему безопасности. Ливия, Сахель, Западная Сахара и отношения с Марокко — взаимосвязанные элементы одной стратегической дуги. Поэтому активность внешних игроков в этих регионах оценивается прежде всего через вопрос о том, кто получает возможность менять существующий баланс.

Именно здесь пересекаются интересы Алжира и ОАЭ. Эмираты стали самостоятельным центром силы, способным сочетать финансовые ресурсы с дипломатическим и политическим влиянием. Для Абу-Даби это инструмент расширения собственных возможностей, для Алжира — потенциальный фактор изменения баланса непосредственно в его стратегическом окружении.

Наиболее чувствительным вопросом остаётся Западная Сахара. Для Алжира это не просто территориальный спор между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО, а принципиальный вопрос регионального порядка. Алжир поддерживает право населения Западной Сахары на самоопределение, тогда как Марокко считает территорию частью своего государства.

Поэтому поддержка Рабата внешними державами воспринимается в Алжире как усиление главного регионального соперника. ОАЭ здесь особенно важны: Абу-Даби поддерживает марокканскую позицию по Западной Сахаре, а эмиратское консульство действует на территории, которую Марокко контролирует. Одновременно ОАЭ и Марокко входят в число арабских государств, нормализовавших отношения с Израилем в 2020 году, тогда как Алжир выступает против такой нормализации.

Таким образом, проблема для Алжира заключается уже не только в позиции Абу-Даби по Западной Сахаре. Речь идёт о формировании вокруг Марокко сети отношений, способной укреплять позиции Рабата финансовыми, дипломатическими и политическими ресурсами. В этом смысле нынешний разрыв продолжает логику алжирско-марокканского противостояния.

Показательно, что в 2021 году Алжир разорвал дипломатические отношения непосредственно с Марокко. Теперь под удар попал один из наиболее влиятельных арабских партнёров Рабата. Это не означает, что отношения Алжира и ОАЭ сводятся исключительно к Марокко, но западносахарский вопрос помогает понять, почему накопившиеся противоречия в конечном итоге привели к разрыву.

При этом непосредственный повод остаётся не до конца ясным. Алжир говорит о серии «провокационных или враждебных» действий и неоднократных предупреждениях, но не раскрывает весь перечень эпизодов, приведших к окончательному решению. Поэтому нынешний шаг правильнее рассматривать как итог постепенного изменения отношения Алжира к роли ОАЭ, а не как реакцию на один инцидент.

Вопрос «почему именно сейчас?» в этом контексте важнее вопроса о последней капле. Если отношения ухудшались годами, переход к разрыву означает, что для алжирского руководства политическая цена сохранения прежнего уровня взаимодействия стала выше его потенциальной выгоды. Это уже не дипломатический демарш, а обозначение красной линии.

Алжир, однако, сам принимает на себя определённые издержки. ОАЭ располагают значительными финансовыми ресурсами и являются важным потенциальным источником инвестиций. Если конфликт распространится на экономическую сферу, под угрозой могут оказаться новые проекты, торговые связи и существующие договорённости. Тем самым Алжир демонстрирует готовность платить определённую экономическую цену за политическую самостоятельность.

Особый интерес в этой ситуации представляет позиция Азербайджана. Баку находится в точке пересечения сразу нескольких региональных сетей: с одной стороны, он выстроил с ОАЭ отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства, с другой — сохраняет собственный политический диалог с Алжиром. В 2026 году Азербайджан и ОАЭ продолжили развитие сотрудничества в энергетике, инвестициях, транспорте, обороне и высоких технологиях.

Для Баку это означает необходимость не переносить алжирско-эмиратское противостояние на собственную внешнюю политику. Азербайджан заинтересован в сохранении рабочих отношений с обоими государствами и в продолжении собственной многовекторной стратегии. В этом смысле его позиция важна не столько как потенциальная «сторона конфликта», сколько как показатель того, что регион пока не разделён на жёсткие блоки.

Именно эта особенность отличает нынешнюю ситуацию от классического блокового противостояния. Северная Африка, Ближний Восток и прилегающие регионы всё больше напоминают систему пересекающихся сетей, в которой государства одновременно конкурируют и сотрудничают. ОАЭ могут быть стратегическим партнёром Азербайджана и одновременно конфликтовать с Алжиром; Турция развивает отношения с разными сторонами региональных конфликтов; Россия, Китай и европейские государства также формируют собственные комбинации партнёрств.

Поэтому главный эффект нынешнего разрыва может проявиться не в двусторонней торговле, а в изменении правил региональной игры. Алжир всё жёстче реагирует на действия внешних игроков, которые, по его мнению, способны усилить Марокко. Если эта тенденция продолжится, отношения третьих стран с Рабатом будут всё чаще оцениваться через призму алжирско-марокканского соперничества.

Для ОАЭ это тоже создаёт дилемму. Абу-Даби вряд ли заинтересован в превращении Алжира в открытого противника: эмиратская стратегия основана на расширении сети партнёрств, а не на формировании жёстких фронтов. Но сама такая политика неизбежно сталкивается с государствами, которые воспринимают отдельные регионы как собственную сферу стратегических интересов.

Отсюда возникает главный вопрос: станет ли нынешний разрыв исключением или началом новой практики. В 2021 году Алжир разорвал отношения с Марокко, теперь — с ОАЭ. Пока этого недостаточно, чтобы говорить о сформировавшейся доктрине, однако последовательность решений показывает, что Алжир готов использовать дипломатические отношения как инструмент защиты своих региональных интересов.

Если эта линия закрепится, Западная Сахара перестанет быть исключительно спором между Алжиром и Марокко. Она станет одним из критериев, по которым Алжир оценивает внешних игроков: насколько они усиливают Рабат, меняют баланс в Магрибе и расширяют своё присутствие в стратегическом окружении страны.

В конечном счёте, нынешний кризис говорит не только об углублении алжирско-марокканского противостояния. Он показывает более фундаментальную проблему новой региональной политики: смогут ли государства сохранять отношения одновременно с несколькими конкурирующими центрами силы или постепенно будут вынуждены выбирать сторону.

Азербайджан пока демонстрирует, что пространство для такой многовекторности сохраняется. Но чем больше Западная Сахара, Ливия, Сахель и другие конфликты превращаются в критерии политической лояльности, тем труднее становится проводить внешнюю политику, основанную исключительно на собственных национальных интересах.

В этом смысле разрыв Алжира и ОАЭ может оказаться не концом отдельного дипломатического кризиса, а сигналом новой фазы борьбы за Магриб. Главный вопрос теперь заключается не только в том, кто поддерживает Алжир или Марокко, а в том, насколько долго региональные государства смогут оставаться одновременно партнёрами конкурирующих центров силы, не оказываясь перед необходимостью сделать окончательный выбор.

Автор

Заур Нурмамедов