Растут как на дрожжах: необходимо госрегулирование цен на важные продукты питания

Цены на продукты питания в стране растут с ужасающей скоростью. Еще вчера стоимость была одна– сегодня уже на порядок выше. При этом растут цены и на импортируемые, и на местные товары. Многим получаемых зарплат и пенсий с трудом хватает даже на еду, и все больше тех, кому их уже не хватает. Граждане возмущаются происходящим, и наконец, этой проблемой озаботились слуги народа. Правда, пока непонятно, будет ли от этого какой-то позитивный для потребителей результат.

Так, на прошедшем заседании Милли Меджлиса депутат Вахид Ахмедов заявил, что цены на продовольственные и непродовольственные товары выросли донельзя, и что государство должно подготовить специальные меры в связи с этим.

В свою очередь депутат Таир Керимли подчеркнул, что рост цен сводит на нет все социальные меры.

Премьер-министр Али Асадов сказал, что правительство предпримет соответствующие меры против искусственного повышения цен. Правда, не уточнил какие именно.

Он заявил, что не все зависит от них, и когда цена импортируемой продукции растет в стране ее производства, то и Азербайджану она уже обходится дороже.

Возможность государственного регулирования цен на продукты питания прокомментировали отечественные эксперты.

Доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов считает, что государственное регулирование цен на важнейшие продукты питания реально, его можно применять и не нужно этого бояться. Просто это нужно делать эффективно. Как показывает мировая практика и актуальная экономическая наука при правильном подходе можно добиться позитивных результатов.

«Государство может и субсидировать определенные направления экономики, которые связаны с производством важнейших продуктов питания. Оно имеет рычаги налогового стимулирования, кредитной поддержки, поддержки, связанной с приростом инвестиций в опережающем формате в сферы производства продуктов питания. Действия государства должны быть направлены как на поддержку реального сектора экономики, так и потребителей, и в целом на поддержку конкурентоспособности азербайджанской экономики»,–сказал он.

По его словам, сфера торговли в нашей стране, к сожалению, зачастую, генерирует больше прибыли, чем реальный производственный сектор, и мы становимся свидетелями того, что производители продают продукцию за 30-40 гяпиков, но до розничного рынка из-за монополии в торговом сегменте товар доходит в разы дороже. Эти проблемы должны быть решены.

«Вместе с тем в мировой экономике наблюдается рост цен на ведущие активы. Это связано, прежде всего, с резкой денежной накачкой со стороны ведущих центральных банков эмитентов резервных валют и здесь имеет место импорт инфляции. На потребительском рынке страны импортозависимость по-прежнему критическая и прирост цен на внешних рынках влияет на рост цен на азербайджанском рынке»,– говорит Мамедов.

Экономист подчеркивает, что нужно наращивать процесс импортозамещения, сдерживать тарифы на услуги естественных монополий, так как это тоже влияет на цены на потребительском рынке и продолжать удерживать устойчивый курс национальной валюты. Реализуя эти меры можно устранить системные слабости в национальной экономике в значительном формате и таким образом бороться с повышением цен на потребительском рынке.

Экономист Фуад Ализаде в свою очередь подчеркнул, что с искусственным поднятием цен в стране призвана бороться Государственная служба антимонопольной политики и защиты прав потребителей при Минэкономики. Она отслеживает цены и предпринимает меры в отношении предпринимателей, которые занимаются искусственным повышением цен.

«Рост цен наблюдается в основном на импортные товары. Чтобы снизить данный рост государство предприняло ряд мер, в частности освободило ввозимую пшеницу от налогов еще на год. Государство предпринимает шаги в рамках рыночных механизмов, оно не может устанавливать цены, которые будут ниже себестоимости»,– отметил он.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил, что важно определиться, перешла страна на рыночную экономику или нет. По его словам, если просто ограничить рост цен, потом они опять пойдут вверх, такая мера может быть временной.

Эксперт подчеркнул, что для низких цен должно быть изобилие продукции.

«Необходимо ограничить импорт той продукции, качество которой ниже местной. Зачем нам, скажем, импортные яблоки, если свои в избытке? Важно бороться с монополизмом. Производителю трудно поучить доступ к рынку, он стакивается с массой трудностей. Фермер зарабатывает меньше всех. Кроме того, – считает он,–нужно навести порядок на таможне. Недаром недавно предприниматели-импортеры устроили перед таможенным комитетом митинг, что уже говорит само за себя».

В соседней России недавно также подняли вопрос необходимости контроля над ценами, в том числе на непродовольственные товары и услуги. Речь идет о некоторых видах продуктов питания, в частности о сахаре, хлебе, яйцах, 13 позициях Минпромторга, в т.ч. одежде, стройматериалах. Под контролем будут цены на лекарства, стоимость медицинских и санаторно-оздоровительных услуг, услуг дошкольного воспитания, общего и среднего профессионального образования, услуги высшего образования.

В связи с этим был установлен постоянный мониторинг стоимости отдельных категорий товаров и услуг. Благодаря внедрению нового инструмента планируется делать прогнозы рисков подорожания определенной продукции и принимать своевременные меры для сдерживания цен.

Принимая решение о создании механизмов по предотвращению искусственного роста цен, будет не лишним изучить опыт разных стран в этом вопросе, но при этом с учетом отечественной социально-экономической модели.