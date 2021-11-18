Стоимость продовольственных товаров продолжает расти, и эта тенденция всерьез пугает потребителей, доходы которых стоят на месте.

Согласно данным Госкомстата, в октябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем наиболее подорожали следующие продукты питания: гречневая крупа, печенье, макаронные изделия, мука, рис, колбасные изделия, курица, говядина и баранина, свежая рыба, творог, сметана, сгущенное молоко, сыр, яйца, сливочное масло и подсолнечное масло, столовый маргарин, виноград, бананы, груши, помидоры, огурцы, баклажан, перец, капуста, картофель, лук, чеснок, чечевица, морковь, сахар и сахарный песок, конфеты, натуральный мед, чай, кофе и какао-порошок, кока-кола, водка, сообщает abc.az.

Глава Центробанка Эльман Рустамов, выступая на пленарном заседании парламента, заявил, что существуют природные факторы, влияющие на рост цен. По его словам, искусственный рост цен связан с проблемами в конкурентном режиме и надо обеспечить свободную конкуренцию.

Экономист Натиг Джафарли, комментируя # вопрос роста цен на продукты питания, подчеркнул, что среди факторов, которые влияют на формирование цен в Азербайджане, есть те, которые зависят от правительства, и те, которые хронически существуют в стране.

«Когда правительство поднимало цену на дизельное топливо в начале года, на коммунальные услуги, должно было понимать, что это решение с каждым месяцем все больше будет сказываться на себестоимости конечной продукции, в том числе сельскохозяйственной. Себестоимость любой сельскохозяйственной продукции процентов на 40 зависит от цен на дизельное топливо. Так как цены на дизельное топливо повысились на 34%, это не могло не оказать негативное влияние на формирование цен. Повышается, в частности, стоимость логистических услуг. Все это привело к тому, что с начала года началось волнообразное повышение цен.

От правительства зависит и не совсем правильно регулируется также вопрос таможенных пошлин и налоговых сборов. Особенно это касается социальной продукции, той продукции, которая не производится в Азербайджане. Большие налоговые сборы и таможенные пошлины влияют на формирование окончательной цены на продукцию.

А есть еще, как я уже отметил, хронические проблемы, которые имеют место не один год и не решаются. Речь об отсутствии конкурентной среды, чиновничьем бизнесе, о том, что импорт в страну контролируют несколько больших корпораций, которые могут диктовать цены», –говорит экономист.

Правительство, по его словам, должно решить эти проблемы, а не говорить об искусственном повышении цен. Когда есть рыночная экономика и конкурентная среда, то в таких условиях очень сложно искусственно повышать цены. Если этот фактор имеет место, значит правительство до сих пор не смогло сформировать в Азербайджане нормальную рыночную экономику.

«Единственная объективная причина, которая действительно действует на ценообразование в стране — это общемировые тенденции. Цены на мировых рынках на продукты питания тоже сильно повышаются. Продуктовый индекс за последний год повысился больше, чем на 12%. Есть продукты питания, цена на которые повысилась на 30-40%. Рост цен в мире продолжается и это будет оказывать влияние на Азербайджан. На формирование общемировых цен правительство повлиять, естественно, не может, но ему необходимо решить те вопросы, которые зависят от него внутри Азербайджана, и тогда цены стабилизируются. А так, уже ближе к Новому году мы увидим значительный рост цен на продукты питания. В Азербайджане традиционно существенно дорожают продукты питания перед Новым годом и Новрузом, так как растет спрос, а предложение остается на том же уровне, что и всегда. На следующий год прогнозы тоже не особо благоприятные», — считает Джафарли.

Глава Союза свободных потребителей Азербайджана (ССП) Эюб Гусейнов отметил, что мы во многом зависим от импорта, поэтому подорожание в странах-экспортерах сказывается и на нас. Например, на российском рынке два месяца назад существенно подорожало растительное масло, а также сахарный песок, что не может не отразиться на стоимости данной продукции в республике.

Он коснулся еще одного момента: «Супермаркеты требуют у поставщиков огромные суммы для того, чтобы они могли представить у них свой товар. Такие деньги оплачиваются наличными и не проходят через налоговые органы. Так, один из производителей меда из Хачмазского района рассказал, что хотел продавать свою продукцию в супермаркете и у него за это попросили 18 тысяч манатов, и это еще считается небольшой суммой. Подобное в конечном итоге сказывается на стоимости продукции и бьет по потребителям».

Кроме того, по его словам, супермаркеты, стремясь к тому, чтобы их полки были заполнены, заставляют поставщиков, например, хлеба, поставлять больше товара. Оставшиеся буханки возвращают производителю, а это чревато для него убытками, что отражается на стоимости. В итоге, цена растет. Гусейнов уверен, что для борьбы с такими явлениями надо менять закон о защите прав потребителей, и необходимо, чтобы он действительно отражал интересы потребителей. ССП планирует сотрудничать с Конфедерацией предпринимателей в этом вопросе.