Растет товарооборот: как долгие праздники влияют на экономику и граждан?

В нашей стране немало праздничных нерабочих дней, что удивляет жителей многих развитых стран. На Новруз в Азербайджане отдыхают традиционно долго, а в этом году правительство подарило неделю отдыха на новогодние праздники. И хотя он давно позади, не все еще вошли в рабочую колею.

Большинство граждан двумя руками за долгие праздники, но есть и те, кто считают их лишними. Одни–по причине того, что из-за праздников меньше заработают, другие – так как денег на полноценный отдых нет, а сидеть дома скучно. Кстати, в России затяжным новогодним праздникам не рад каждый третий россиянин, преимущественно люди с низкими доходами. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Некоторые считают, что длительные праздники негативно сказываются на бюджете страны. Но, как заявил # экономист Натиг Джафарли, формирование бюджета в нашей стране не зависит от количества праздничных дней. Частный сектор обычно работает и в праздники, нефтяной сектор работает без выходных, люди выходят на работу посменно. Именно они являются локомотивом экономики. Государственный сектор, а это чуть более 900 тысяч человек не формирует добавочную стоимость.

В продолжительных праздниках, как говорит экономист, есть свои плюсы, так как увеличивается уровень потребления. У магазинов, кафе, ресторанов, развлекательных объектов, отелей растут доходы, а вместе с ними и налоговые отчисления.

С тем, что многочисленные и продолжительные праздники не наносят никакого урона бюджету, согласен и председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. По его словам, в проигрыше могут быть лишь те, кто работает сдельно. Те же, у кого оклад, от праздников только выигрывают. Он также отметил, что в эти дни увеличивается розничный товарооборот. Но возрастает нагрузка на систему здравоохранения. В праздники увеличивается число обращений в Скорую помощь. Становится больше случаев респираторных заболеваний, распространяемых в местах массового скопления народа.

Н.Агаев считает, что 5- 7 дней – оптимальное время для отдыха во время значимых праздников. За 1-2 дня никто не успеет отдохнуть. Можно провести это время не только весело, но и полезно. Для этого, как говорит эксперт, можно привлекать людей к общественным работам в праздничные дни, например, посадке саженцев.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет –иш» Джамаладдин Исмаилов также видит в длительном праздничном отдыхе одни плюсы. По его мнению, он способствует единению семей. В эти дни люди чаще видятся с родственниками. Он отметил, что в Европе собираются переходить на 4 дневную рабочую неделю, и за счет этого вполне компенсируют не столь многочисленное число праздников.

Психолог Азад Исазаде отмечает, что говоря о длительных праздниках нужно определиться с их целесообразностью.

«Например, в этом году перед Новым годом была длинная рабочая неделя, и людям было сложно выкроить время на подготовку к празднику. Если делают какие-то переносы дней в связи с праздниками, об этом должны объявлять еще в начале года. У людей тогда будет возможность раннего бронирования билетов и отелей, время на то, чтобы обдумать свой отдых. В этом году узнали о том, что будет нерабочей неделя прямо перед праздниками, когда цены на поездки уже были заоблачными. И опять непонятно, сколько нерабочих дней будет на Новый год в 2021 году. На Новруз же мы традиционно отдыхаем несколько дней, и люди могут определиться с планами»,– говорит он.

По его словам, многие в праздники работают. Дело в специфике работы и финансовой выгоде. А.Исазаде отметил, что отдыхать надо уметь, и не все упирается в финансы.

«Погода в последнее время благоприятная, и даже если у людей нет денег, чтобы уехать или тратиться на развлечение, они всегда могут пойти в центр города, зарядиться положительными эмоциями. Хотя некоторые любят именно пассивный отдых, для них счастье всю неделю отсыпаться дома»,– подчеркнул психолог.

Возвращаться к рабочим будням тяжело тем, кто все праздники чрезмерно налегал на еду и спиртное, потому важна умеренность, отметил он.

По словам А.Исазаде, часто можно услышать, что у людей исчезло праздничное настроение. Эксперт считает, что это нормально во взрослом возрасте, ведь время для нас бежит быстрее, а удивить нас чем-то все сложнее.

«Мы не успеваем соскучиться по праздникам. Есть еще и цивилизационные моменты — в СССР многие не ложились спать до утра, так как знали, что глубокой ночью будут показывать «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». Эту передачу можно было посмотреть только раз в год, как и «Голубой огонек». Сейчас,– говорит психолог,– можно найти любую передачу, любую музыку. Все стало более доступно, а потому неинтересно. Праздник при желании сейчас можно устроить в любой день любого месяца без привязки к какому-то числу».