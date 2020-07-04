Расширен список лабораторий, где авиапассажиры могут сдать тест на COVID-19

Согласно новым правилам, на рейсы будут допущены только пассажиры, прошедшие тест на коронавирус (COVID-19). В связи с этим расширен список лабораторий, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями TƏBİB, в которых пассажиры могут пройти проверку на COVID-19 без направления врача.

Как сообщили в TƏBİB, это следующие лаборатории:

— Клинический лабораторный центр Referans;

— Клиника «Лейла»;

— Клиника «Мемориал»;

— Больница Bona Dea;

— Лаборатория İnci;

— Бакинский центр по контролю особо опасных инфекций);\

— Kaspian Hospital

— Центр талассемии;

— UltraLab.

| 2020-07-04T21:56:50+04:00 4 июля 2020, 22:20|12345 (Пока оценок нет)
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