Расширен список лабораторий, где авиапассажиры могут сдать тест на COVID-19

Согласно новым правилам, на рейсы будут допущены только пассажиры, прошедшие тест на коронавирус (COVID-19). В связи с этим расширен список лабораторий, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями TƏBİB, в которых пассажиры могут пройти проверку на COVID-19 без направления врача.
Как сообщили в TƏBİB, это следующие лаборатории:
— Клинический лабораторный центр Referans;
— Клиника «Лейла»;
— Клиника «Мемориал»;
— Больница Bona Dea;
— Лаборатория İnci;
— Бакинский центр по контролю особо опасных инфекций);\
— Kaspian Hospital
— Центр талассемии;
— UltraLab.