Обвиняемый в убийстве исполнитель мейханы Рашад Даглы (Амиров)) не намерен подавать апелляционную жалобу на решение Гарадагского районного суда об избрании меры пресечения в виде ареста.
Об этом сообщили его родственники.
«На данный момент со здоровьем у Рашада все в порядке. Расследование продолжается», заявили они.
Отметим, что убийство было совершено 9 ноября в Гарадагском районе.
По предварительной версии следствия, Р. Амиров 1984 г.р. во время конфликта на почве личной неприязни нанес многочисленные не совместимые с жизнью ножевые ранения своему знакомому Искендеру Мехтиеву 1979 г.р.
По факту в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) УК АР.