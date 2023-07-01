В результате разлива рек повреждена дорожная инфраструктура в городе Дашкесан, в селах Габагтепе, Амирвар, Гурбулаг, Дастафур, Алаханчаллы, Хошбулаг, Човдар, Чанагчи и Гарагуллар.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Было отмечено, что большие куски горной породы и массы грязи завалили дороги, в результате чего движение транспорта на большинстве из них было полностью остановлено.

На названные территории были мобилизованы специальная техника и рабочая сила Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Также было восстановлено движение на 9-19 км участке автодороги Исмаилли-Лахыч. Дорога заваленная камнями в результате селевых потоков, была расчищена.

В результате принятых срочных мер была обеспечена непрерывность и безопасность движения на дорогах.