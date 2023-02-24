Глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание Героя Чеченской Республики. Медаль вручил председатель республиканского парламента Магомед Даудов. Он отметил, что Кадыров первым в регионе получает это звание и добавил, что его заслуги перед Чеченской Республикой и Российской Федерацией «достойны специального исследования».

Медаль героя Чеченской республики была учреждена в октябре 2022 года по поручению самого Кадырова. В своем телеграм-канале региональный руководитель писал, что награждать планируют воюющих в Украине выходцев из Чечни. Медаль представляет из себя восьмиконечную звезду, она сделана из 70 граммов золота 750 пробы.

Издание Sota отмечает, что, согласно положению о звании, решение о награждении принимается главой Чечни. Таким образом, Кадыров наградил сам себя первым из всех чеченцев. Российские СМИ предпочли формулировку «присвоено звание».

В середине февраля глава Чечни получил титул «отца народа», внеся соответствующие изменения в Конституцию республики. (svoboda.org)