Лидер Чечни Рамзан Кадыров снова отметился ядерными угрозами, комментируя войну в Украине. По его словам, «Россия не может проиграть», иначе начнется ядерная война и «мы все умрем».

«Россия никогда не позволит проиграть в любой борьбе. Мы можем нажать на кнопку — и салам алейкум!», — заявил Кадыров во время общения с чеченскими журналистами.

Чеченский лидер заявил, что «нам не нужен мир без России». «Поэтому, пусть нас всех не станет. Мы попадем в рай, а они — в ад», — заявил он, процитировав знаменитую фразу Путина.

Недавно Кадыров заявил, что российские оккупанты в Украине якобы борются с «сатанистами» и «шайтанами». Он призвал всех мусульман присоединиться, чтобы «защитить Коран и пророка Мухаммеда».