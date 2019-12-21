Ракету «Протон-М» со спутником «Электро-Л» доставили на Байконур

Ракета-носитель «Протон-М» с российским метеорологическим спутником «Электро-Л» № 3 доставлена на стартовый комплекс площадки космодрома Байконур и установлена на пусковую установку. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос»» в субботу, 21 декабря.

Старт носителя запланирован на 24 декабря. В ближайшие дни на космодроме пройдут проверки состояния спутника, ракеты-носителя, а также разгонного блока ДМ-03. Также специалисты проверят системы управления ракеты.

Космический аппарат «Электро-Л» № 3 входит в состав одноименной гидрометеорологической космической системы. Она обеспечивает данными Федеральную службу России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и другие ведомства.

Ранее, 18 декабря, в НПО имени Лавочкина рассказали, что перенос запуска ракеты «Союз-СТ» с пятью европейскими спутниками был вызван проблемами проблемами с системой управления ракеты-носителя, а не неполадками в разгонном блоке «Фрегат» (iz.ru).