Ракетная атака армян на Барду: 14 погибших, 40 раненых

В результате нанесения вооруженными формированиями Армении 28 октября, в 13:00, ударов по Барде с применением запрещенных международным правом кассетных боеприпасов погибли 14 мирных жителей, более 40 человек получили ранения. Кроме того, объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам нанесен значительный ущерб.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях следственные мероприятия.