Во Французской Гвиане в космос отправилась ракета-носитель Ariane 5 с новейшим космическим телескопом Джеймс Уэбб». Об этом сообщает РИА Новости.

Космический аппарат с телескопом начнет развертывание после отделения от ракеты. Данный процесс займет 29 дней. Одним из самых сложных этапов станет раскрытие основного зеркала и теплового щита. Он должен защищать устройство от солнечного, земного и лунного излучений.

В НАСА предполагают, что ученые получат доступ к первым данным с «Джеймса Уэбба» через шесть месяцев после его запуска в космос. При этом лишь через год они станут общедоступны.

По словам сотрудников НАСА, запуск космической обсерватории стал одной из самых сложных миссий агентства за всю историю. Телескоп создавали с участием 17 стран в течение более 20 лет. Его стоимость превышает десять миллиардов долларов.

«Джеймс Уэбб» работает в инфракрасном диапазоне. При этом он в сто раз мощнее «Хаббла». Его создатели сообщили, что он впоследствии должен расположиться на гало-орбите в точке Лагранжа L2 системы Солнце — Земля.

Ранее сообщалось , что запуск «Джеймса Уэбба» перенесли на 25 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе Европейского космопорта во Французской Гвиане (aif. ru)