Районные поликлиники в Баку будут привлечены к борьбе с COVID-19

Член Рабочей группы, созданной Минздравом по поручению Оперативного штаба при Кабмине для оказания помощи поликлиникам по устранению проблем в борьбе с COVID-19 Набиль Сеидов рассказал, в чем будет заключаться их работа, сообщает во вторник Trend.

По его словам, помощь заключается в оказании методических рекомендаций и решении организационных вопросов.

Сеидов сказал, что во всех районах Баку уже назначены соответствующие учреждения здравоохранения для выявления, лечения, проведения лабораторных тестов и наблюдения за бессимптомными больными и больными с незначительными симптомами. Минздравом подготовлены специальные методические рекомендации по обследованию и лечению бессимптомных больных и больных с незначительными симптомами, поликлиникам даны дополнительные инструкции.

По его словам, согласно рекомендациям минздрава, граждане будут поддерживать связь с соответствующими поликлиниками согласно месту проживания: «Сначала медперсонал поликлиник оценит состояние граждан на наличие жалоб, симптомов или других показателей риска заражения COVİD-19. На основании решения медперсонала для проведения теста PZR и лечения лиц потенциально больных и с риском заражения к ним домой из поликлиник прибудут бригады, где и будут взяты пробы на тестирование. На дому будут наблюдаться все бессимптомные пациенты, и обеспечено лечение больных, легко переносящих болезнь. В случае ухудшения состояния или негативной динамики в их самочувствии они повторно будут обследованы врачами поликлиники, и если будет объективное ухудшение, будут госпитализированы».

Член Рабочей группы напомнил, что тесты будут проводиться только по назначению врача, и что граждане, позвонив в свои поликлиники, смогут получать соответствующие инструкции и информацию по инфекции и ее профилактике, а также наблюдению и лечению на дому.

В заключение он сказал, что в соответствии с этими рекомендациями поликлиники будут мобилизованы для улучшения медпомощи больным COVİD-19, в результате чего уменьшится нагрузка на станции скорой помощи.