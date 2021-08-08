Новый президент Ирана Эбрахим Раиси в воскресенье получил первую дозу иранской вакцины от коронавируса COV Iran Barakat. Об этом, как передает ТАСС, сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB.

Отмечается, что Раиси прививался в одном из медицинских учреждений Тегерана. Иранское телевидение опубликовало кадры вакцинации президента.

Вакцинация населения Ирана при помощи собственного препарата COV Iran Barakat началась 12 июня в тестовом режиме в расположенном на востоке страны городе Мешхед. 14 июня препарат получил разрешение Минздрава для экстренного использования по всей стране. 23 июля вторую дозу иранской вакцины от коронавируса получил духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи.