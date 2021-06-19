Итоговая явка избирателей на выборах президента составила 48,8%, всего проголосовали 28,9 млн человек.

«Из 28 933 004 человек, принявших участие в 13-х президентских выборах, 17 926 345 проголосовали за Эбрахима Раиси», — сказал он, добавив, что «явка составила 48,8%». Таким образом, этот показатель стал рекордно низким за всю современную историю Ирана. Выступление министра транслировало государственное телевидение.

По его словам, секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи набрал 3 412 712 голосов, бывший глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати — 2 427 201 голос, заместитель председателя Меджлиса (парламента) Амир Хосейн Казизаде Хашеми — 999 718 голосов. «Остальные бюллетени были испорченными», — добавил министр.(ТАСС)