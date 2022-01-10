Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что у южных границ стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — на северо-востоке Афганистана — насчитывается свыше 6 тыс. боевиков.

«В целом, по данным спецслужб Таджикистана, количество лагерей и центров по подготовке террористов, граничащих с южными границами ОДКБ, в северно-восточных провинциях Афганистана насчитывает свыше 40, а их численный состав достигает более 6 тыс. боевиков», — заявил президент на внеочередном саммите организации по ситуации в Казахстане, который проходит в понедельник в онлайн-режиме.

По словам Рахмона, обстановка на таджикско-афганской границе усложняется каждый день, боевые действия между самими талибами идут прямо вдоль границы — только на одном участке за последнюю неделю погибли более 11, получили ранения более 18 талибов. «Поэтому нам надо создать пояс безопасности вокруг Афганистана», — предложил Рахмон.