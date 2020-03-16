Народный артист Азербайджана, кавалер ордена «Шохрат», актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Рафаэль Дадашов будет похоронен во Второй Аллее почетного захоронения.
Похороны пройдут в 14.00 во Второй Аллее почетного захоронения.
Напомним, что сегодня после продолжительной болезни на 74 году жизни скончался народный артист Азербайджана, кавалер ордена «Шохрат», актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Рафаэль Дадашов.(trend)