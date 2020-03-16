Рафаэль Дадашов будет похоронен во Второй Аллее почетного захоронения

Народный артист Азербайджана, кавалер ордена «Шохрат», актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Рафаэль Дадашов будет похоронен во Второй Аллее почетного захоронения.

Похороны пройдут в 14.00 во Второй Аллее почетного захоронения.

Напомним, что сегодня после продолжительной болезни на 74 году жизни скончался народный артист Азербайджана, кавалер ордена «Шохрат», актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Рафаэль Дадашов.(trend)

| 2020-03-16T18:28:10+00:00 16 марта 2020, 19:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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