Россия может начать отводить свои войска с юга Украины для удержания Бахмута ради сохранения пропагандистской победы. Ситуация в этом регионе остается напряженной, и российские силы активно реагируют на операции украинских вооруженных сил, сообщает американский институт изучения войны (ISW).

По информации представителя Восточной группы сил Украины полковника Сергея Череватого, 1 июля российские войска переместили неуточненный полк воздушно-десантных войск (ВДВ) с направления Лимана (западнее Кременной) в направлении Бахмута. По геолокации видео, опубликованного 30 июня, видно, что 137-й гвардейский полк Воздушно-десантных войск (106-я гвардейская дивизия) действует к югу от Раздоловки (18 км к северу от Бахмута).

Российские военные блогеры утверждают, что части 98-й дивизии ВДВ сейчас действуют в направлении Бахмута. ISW ранее фиксировал военных 237-го полка десантно-штурмовых войск (76-я дивизия ВДВ) и 331-го полка ВДВ (98-я дивизия ВДВ), выдвигавшихся в направлении Лимана, но визуального подтверждения присутствия этих формирований около Бахмута в последнее время не видели. Череватый сообщил, что российские войска заменили полк ВДВ в направлении Лимана неуточненными силами территориальной обороны, что может свидетельствовать о переброске более элитных подразделений в район Бахмута, а менее элитные формирования заменены в Лиманском направлении.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее заявила, что российские силы перебросили некоторые из своих наиболее боеспособных подразделений из направления Херсона в направления Бахмута и Запорожья в течение недели после начала контрнаступления украинских войск 4 июня.

Череватый отметил, что Бахмут продолжает предоставлять российским войскам больше пропагандистской ценности, чем военной выгоды, и предположил, что российские силы могут сосредоточить элитные подразделения в районе Бахмута, чтобы сохранить победу в информационном поле, достигнутую в результате захвата Бахмута 21 мая. Если уже направленных в Бахмут российских подкреплений будет недостаточно для удержания достигнутых успехов, российское командование может столкнуться с трудным выбором: рисковать созданием серьезных уязвимых точек в Херсонской и Луганской областях или начать отводить войска с юга Украины. (moscowtimes.ru)