«Ради Абрамяна Россия ни на кого давить не собирается»

Внутриполитическая ситуация в Армении начинает закипать с новой силой. На днях Конституционный суд Армении снял все обвинения в отношении Роберта Кочаряна. В тот же день Никол Пашинян позвонил Путину, и стороны обсудили двусторонние отношения между странами.

А вчера во время поездки по по Армавирской области Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле «не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы», — объяснил премьер Армении. И это он говорит на фоне митингов в Ереване.

Но главной «бомбой» внутриполитической ситуации в Армении стало то, что глава Союза армян России Ара Абрамян планирует принять активное участие в досрочных выборах в парламент Армении.

Он заявил, что у него уже есть определенные договоренности с политическими силами, и в скором времени он объявит все подробности, в том числе представит программу и источники финансирования для ее реализации.

«В случае реализации этой программы граждане Армении в каждодневном режиме будут замечать положительные изменения. Я призывают армян не голосовать за Пашиняна на предстоящих выборах», — сказал он.

Если с Кочаряном, Саргсяном, Манукяном и другими известными лицами армянской политики все понятно, и их рейтинг «ниже плинтуса», то ситуация с Абрамяном выглядит несколько иначе. Абрамян с политической точки зрения имеет «чистую историю» для армянского избирателя, а с другой стороны, у него есть деньги на собственную кампанию и выход к кремлевским кабинетам.

«Среди российской армянской диаспоры есть серьезные разногласия. Они были всегда. Ара Абрамян влиятельное лицо, но не единственное, там есть и другие влиятельные лица. В прошлом между ними велись войны за сферы влияния. Долгое время Ара Абрамяна в Армению не пускали и у него там были минимальные активы. Его не пускал в Армению Кочарян, а затем и Саргсян. С последним у него вообще были серьезные проблемы», — прокомментировал # политолог Ильгар Велизаде.

По его словам, несколько лет назад в Армении были сильны позиции бизнес группы «Ташир» и его владельца Карапетяна, но и с ним у Абрамяна отношения не складывались.

«То есть армянская диаспора в России – это не монолит, а разрозненные группы интересов. На этом фоне участие Абрамяна во внутриполитической борьбе усилит напряженность внутри армянской диаспоры в России и пророссийских сил в Армении», — сказал эксперт.

Велизаде также считает, что шансов у Абрамяна больше, чем у других лиц, потому что он не скомпрометировал себя как политический деятель в Армении.

«Он никогда активно не участвовал во внутриполитической игре в Армении. Но он не один в этой борьбе, и его кандидатура будет дробить голоса пророссийски настроенных избирателей. Это будет увеличивать шансы самого Пашиняна. Возможно даже и то, что Пашинян будет использовать фактор Абрамяна против Кочаряна. Борьба между Ара и Робертом будет их ослаблять, а позиции самого Никола останутся такими же», — сказал он.

Говоря о том, что какой расклад открывается для России, аналитик сказал, что Москву текущее положение дел вполне устраивает, потому что все основные политические силы в Армении по разным причинам поддерживают развитие отношений с Россией.

«Кто бы ни пришел к власти в Армении, Россия от этого не пострадает. Конечно, для Кремля было бы предпочтительнее видеть абсолютно пророссийского человека, но может ли Ара Абрамян быть полностью человеком России тоже большой вопрос, потому что у российских политических кругов есть крепкие отношения и с другими ведущими бизнесменами армянского происхождения. Поэтому для России это мелкие вопросы, они не носят принципиальный и концептуальный характер. Условно говоря, ради Абрамяна Россия ни на кого давить не собирается и никакие политические действия осуществлять не будет», — резюмировал он.