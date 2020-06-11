Работу завода Honda в США остановили из-за кибератаки

В результате кибератаки система управления производством на заводе в Огайо была заражена вредоносным ПО, что сделало невозможным возобновление его работы.

В понедельник компания сообщила о кибератаке, следствием котором стал сбой во внутрикорпоративной сети, что привело ко временным перебоям с отправкой продукции и производством. Производство в Японии было восстановлено в среду утром. Завод в Огайо из-за заражения пока производство не восстановил, ожидается его запуск до конца недели.(РИА Новости)