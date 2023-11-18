Компании Honda и Acura отзывают для ремонта 248 999 автомобилей. Об этом сообщает motor1.com.

Отзывная кампания затронет модели Honda Odyssey 2018-19 годов, Honda Pilot 2016 и 2018-19 годов, Honda Ridgeline 2017 и 2019 годов, Acura TLX 2015-20 годов и Acura MDX 2016-20 годов. У таких машин выявлены проблемы с двигателями. В Honda утверждают, что из-за производственного дефекта коленчатого вала может заклинить мотор.

Владельцы попадающих под отзыв автомобилей отмечали повышенный шум двигателей, падение их мощности, а также срабатывание датчика Check Engine, что говорит о неисправности силового агрегата.