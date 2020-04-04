Работники «депо» ушли на карантин: люди могут заразиться вирусом в очередях за медмасками

В первых числах апреля у столичных аптек стали собираться очереди за медицинскими масками. Дефицит фильтрующих повязок был и раньше… Но впервые приходится наблюдать столпотворение у аптек людей вперемежку со стражами порядка и патрулирующими тут же солдатами внутренних войск…

Причина внезапного ажиотажа прояснилась из беседы с сотрудниками аптек. Начиная с 1 апреля поставки товара в розничные сети сократились с прежних шести до трех дней в неделю.

— Дефицит был и раньше, — сказали корреспонденту «Зеркало» в одной из аптек. – Но до этого, с самого начала карантина, товар привозили нам ежедневно, два раза в день – днем и вечером. Однако с начала текущего месяца из-за кризиса, закрытия границ и сокращения импорта поставки ограничили до трех раз в неделю. Сейчас наша аптека получает медицинские маски только во вторник, четверг и субботу – один раз в день по одной пачке. В пачке 50 штук.

По свидетельству фармацевтов, если до этого маски доставляли ежедневно по пачке в день, уже три дня, как поставки ужаты до трех раз в неделю. Поступившие фильтры раскупаются сразу, в течение нескольких минут.

На вопрос, почему сократились поставки, фармацевты также ссылались на ужатое из-за карантина число рабочего персонала в точках оптовых продаж. Аптекари сообщали, что часть работников оптовых складов, именуемых в народе «депо», ушла на карантин и рабочих рук для работы в прежнем режиме не хватает. В результате граждане часами толпятся у аптек, выжидая момент поступления дефицитного товара. На вопрос, не боятся ли они заразиться и не лучше ли разойтись по домам – Бог с ней, с маской! – выясняется следующее:

В подавляющем большинстве случаев граждане, простаивающие очереди у аптек, говорили о боязни быть оштрафованными, если останутся без маски. Наконец, это приспособление хоть какая-то, но защита от заражения вирусом, считают в очередях. При этом ранее со ссылкой на МВД сообщалось, что «граждане (помимо всего прочего, — Ред.) должны пользоваться защитными медицинскими средствами (маской) при выходе из дома», в противном случае «в отношении лиц, не соблюдающих запреты и ограничения, установленные Оперативным штабом при Кабинете министров, будут приняты меры юридической ответственности».

Однако позже начальник пресс-службы министерства внутренних дел (МВД) полковник полиции Эхсан Захидов сообщил, что граждан не будут штрафовать за отсутствие медицинских масок и перчаток. «Сотрудники полиции рекомендуют гражданам использовать маски и перчатки для защиты своего здоровья и здоровья своих близких», — цитируют СМИ Захидова. Штрафуют же граждан только за нарушение правил карантина и выход на улицу без необходимости.

Говоривший немногим ранее об отсутствии дефицита медицинских масок пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов объявил журналистам, что «сегодня в Азербайджане наблюдается дефицит медицинских масок» из-за растущего спроса. О сокращении предложения официальных комментариев не замечено.