Иностранцы, входящие в высшее руководство «Роснефти», оставляют компанию, сообщили Reuters и The Wall Street Journal. Они ушли в отставку, так как санкции ЕС запрещают гражданам стран союза, а также россиянам, живущим в ЕС, сотрудничать с российской госкомпанией, рассказали Reuters шесть человек, знакомых с ситуацией. Такая ограничительная мера вступила в силу 15 мая.

WSJ пишет об уходе со ссылкой на людей, знакомых с этими в полном смысле знаковыми отставками.

Среди них – два первых вице-президента:

Дидье Касимиро, который курирует переработку, нефтехимию, коммерцию, логистику, а также финансово-экономический блок; на должность первого вице-президента был назначен в июле 2020 г.;

Желько Рунье, отвечает за развитие нефтегазового и шельфового бизнеса; на должность первого вице-президента был назначен в декабре 2019 г.

француз Эрик Морис Лирон, вице-президент по внутреннему сервису; до 2020 г. был первым вице-президентом, куратора блока «Добыча»;

ирландец Аврил Конрой, вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка; как и Лирон, перешел в «Роснефть» в 2013 г. из ТНК-BP;

Отабек Каримов (родился в Узбекистане), вице-президент по коммерции и логистике.

Их уход означает, что руководителю компании Игорю Сечину придется вести ее через кризис без своих самых опытных заместителей, отмечает WSJ.