В первом полугодии Азербайджан экспортировал 13,4 млн тонн нефти из общего объема добычи в 16,5 млн тонн.

Об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в Twitter.

Министр отметил, что из 23,4 млрд кубометров газа экспортировано 11,2 млрд кубометров. Рост добычи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 15,1%.

П.Шахбазов также сообщил, что за первое полугодие текущего года из Азербайджана в Европу было экспортировано 5,4 млрд кубометров газа, в Турцию — 4,3 млрд кубометров, в Грузию — 1,5 млрд кубометров.

Министр подчеркнул, что за этот период экспорт газа вырос на 25,7%.