«Путинизм» – это надолго

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил внести изменения в конституцию страны и передать Госдуме право утверждать кандидатуру премьер-министра страны.

Российский лидер также предложил, чтобы парламент по представлению главы правительства утверждал всех вице-премьеров и федеральных министров.

Президент РФ, утверждающий сейчас состав правительства, по словам Путина, должен будет обязан утвердить кандидатуры, утвержденные парламентом.

В то же время, подчеркнул Путин, за президентом должно остаться право отстранять премьер-министра, его заместителей и других министров в случае, если те утратили доверие или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности.

О том, какие процессы развиваются во внутриполитической ситуации России, рассказал «Зеркало» российский политтехнолог Константин Калачев.

— Как Вы оцениваете выступление президента России, где он анонсировал изменение конституции в стране? Речь идет о транзите власти?

— Долгое время у нас шло усиление президентской вертикали, но сейчас принято решение, что нужно уделить внимание госинститутам. Очевидно, что начинается транзит власти и нужно обеспечить преемственность курса, подстраховаться, создать систему баланса. Если речь идет о том, что парламент будет представлять новую кандидатуру президенту на утверждение, которую он не сможет отклонить, то понятно, что фамилия этого президента будет не Путин. Это уже будет другой президент.

Из сегодняшнего заявления президента становится ясно: а) он не собирается быть пожизненно президентом; б) он хочет вписать себя в историю России окончательно и изменение конституции входит в логику событий. Потому что для него суверенитет – это главная ценность, страна должна быть лишена внешних влияний. Это то, за что он боролся.

Другой вопрос – это то, что муниципалитеты не работают и эта тема тоже должна была возникнуть. То, что Совет Федерации должен заниматься своими функциями и быть советом палаты регионов многие уже забыли, что он именно для этого создавался.

Расширив возможности Госдумы нового созыва, Путин сам возглавит списки партии «Единой России», чтобы обеспечить максимальное количество от партии власти в новом парламенте, а в дальнейшем, я уверен, переместится на должность председателя госдумы и оттуда будет осуществлять контроль. Конечно, трудно представить себе Путина, который каждый день слушает депутатов, но все бывает.

Можно прописать совмещение двух должностей, руководитель госсовета и председатель партии. Или же усилить роль главы госсовета. Собственно говоря, Путин создает пространство маневра для себя, при этом очевидно, что процесс транзита запустился. Даже само послание было электоральным. Он начал с темы, которая объединяет всех и которая близка к каждому, с темы детей и заботы о них, а это бабушки и мамы, для них бесплатное горячее питание в начальных школах – это бальзам на сердце и еще одно основание для того, чтобы проголосовать за список Путина. На самом деле мы, фактически, входим в выборы 2021 года, и я думаю, что Путин сам возглавит списки партии власти.

Но есть и другие моменты, которые он игнорирует. А что делать с активным меньшинством, которое покидает страну в поисках лучшей жизни? Как расширить пространство свободы? У Путина прагматический подход, есть электорат и нужно заручиться его поддержкой, а также и преемственностью курса и стабильностью системы, с ним или без него.

Все мы смертны и он в том числе, но он вписывает свое имя в историю страны. Крым это одна часть этого процесса, еще он добавляет изменение конституции, преемственность власти, сделав патриотизм национальной идеологией, обозначив приоритеты развития на долгие годы вперед. Поэтому я считаю, что в любом случае, «Путинизм» – это надолго.

— А есть ли кандидат или ряд кандидатов, которые будут продолжать этот курс?

— Это самый сложный вопрос. История с расширением прав парламента связана с тем, что если вдруг у нового президента что-то переклинит и он решит, что, не посоветовавшись с национальным лидером, может сформировать правительство, тут как раз сработает страховка. Но на самом деле, есть люди, которые комфортны для него, например Медведев, которому он доверяет. Медведев был президентом и вернул это кресло в целостности и сохранности. Но с возрастом у человека с чекистским прошлым подозрительность растет. Поэтому, я думаю, что он до конца с преемником никому не доверяет. Тут важно, чтобы он не был как личность сильнее и, самое главное, чтобы Путин был пожизненным авторитетом для него. Поэтому с одной стороны нужно совместить электорабельность, а с другой стороны, человек должен быть управляемым и без личных амбиций. Попробуй, найди. Хотя, вот в Казахстане же нашли.