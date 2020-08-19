«Путина устроит и ослабленный Лукашенко, которого можно заставить сдать Беларусь России»

Ситуация в Беларуси обретает затяжной характер. Ни Лукашенко, ни оппозиция не собираются отходить от своих позиций. Отдельная тема – это то, что сам Лукашенко говорит о внешнем вмешательстве, чем дает повод России вводить войска и брать под контроль определенные процессы.

Что же касается внешнего вмешательства, то в данном случае есть лишь медийная поддержка оппозиционерам со стороны Польши, Латвии и Украины. О том, какие процессы развиваются в Беларуси, как будет действовать Россия дальше, рассказал в интервью # латвийский эксперт Алекс Григориевс.

— Как вы оцениваете ситуацию в Беларуси?

— Со смешанными чувствами воодушевления и тревоги. Бурно происходит процесс возрождения белорусской политической нации, которую Российская империя в виде собственно империи и в виде ее советского варианта, практически уничтожила. Вновь звучит белорусский язык, хотя почти исключительно в виде песен, но главное, что и это возрождение началось. Восхищение вызывает подъем и единение белорусского народа. Но не могу не думать обо всех опасностях, подстерегающих Беларусь на этом пути, в особенности со стороны восточного имперского соседа.

— Можно ли сказать, что причиной данного митинга и всех этих процессов является не Запад, а Россия?

-Непосредственной причиной данного кризиса является режим Лукашенко, безнадежно устаревший и неспособный решать стоящие перед страной задачи экономического и социального развития. Не меньшей непосредственной причиной кризиса является и сам бывший президент Лукашенко, который просто надоел гражданам Беларуси. При этом глубинная суть процесса, частью которого является нынешнее возрождение белорусской нации, это распад российской империи, длящийся с переменным успехом уже более столетия.

Россия пытается в очередной раз восстановить империю, и в данный момент прицел взят именно на Беларусь. Любая дестабилизация ведет к ослаблению власти и опасности роста российского влияния тем или иным способом. Я согласен с теми экспертами, которые считают, что присоединение Беларуси к России остается стратегической целью Путина.

Запад в данном случае играет роль фона и некоторого идеала, где выборы не фальсифицируют. И куда можно будет сбежать, если будут преследования.

— К чему приведут митинги в Беларуси? Ожидаете ли вы украинский сценарий ситуации?

— А что Вы имеете в виду под «украинским сценарием»? Пришлет ли Россия своих снайперов, чтобы они стреляли и в ОМОН, и в демонстрантов? Или аннексирует часть страны? Россия хочет не часть, а всю Беларусь. Я думаю, что Лукашенко очень близок к тому, чтобы потерять власть. Сигналом послужит раскол властных элит, и отказ силовиков исполнять преступные приказы липового президента.

-Можно ли ожидать, что Россия введет свои войска в Беларусь для того, чтобы навести порядок?

— Это Вы о порядке в том же смысле, в котором Гитлер наводил новый порядок на оккупированных территориях? Вы знаете, после Крыма я никаким агрессивным действиям России не удивлюсь, но думаю, что для Путина, как для сотрудника КГБ, более характерны скрытые методы: диверсии, различные подрывные акции, подстрекательство, террористические акты, шантаж, экономическое и политическое давление. Путина устроит и ослабленный Лукашенко, которого можно заставить сдать Беларусь России, и неопытный или изначально пророссийский новый президент, который не сможет противостоять прожженным кремлевским мошенникам. Именно поэтому меня не оставляет чувство тревоги за белорусский народ и страну.