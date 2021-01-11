Путин заявил, что Россия в Карабахе следовала принципам Минской группы

Во всех своих действиях по Карабаху Россия следовала принципам Минской группы (МГ) ОБСЕ, заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Особо хотел бы при этом отметить, что во всех своих действиях Россия стремилась следовать ключевым наработкам, достигнутым в МГ ОБСЕ. Мы продолжаем регулярно сверять с партнерами, с председателями Минской группы наши действия», — сказал он на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 11 января в Москве.