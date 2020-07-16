«Путин теряет управление над ситуацией на всех фронтах» — российский политолог

Россия теряет контроль на всех фронтах, — таким мнением поделился с # российский востоковед, политолог Руслан Айсин, комментируя обострение на армяно-азербайджанской границе.

«Я думаю, что Ереван начал эту войну с подачи Франции и США. После того как убрали Саргсяна, Армения попала в плотную зависимость от Франции и США. Во Франции сильное армянское лобби и ей поручено со стороны ЕС курировать Армению. России не совсем выгодна эскалация этого конфликта, потому что она вынуждена вмешиваться в той или иной форме, причем на стороне Армении», — отметил эксперт.

По его словам, сейчас Москва совершенно не в том состоянии, чтобы разруливать и решать вопросы Южного Кавказа.

«Сейчас в самой России проблем выше крыши, внутриполитические проблемы, неудачи на внешнеполитическом курсе. Путин сейчас находится в ситуации, когда он теряет управление над ситуацией на всех фронтах. Франция и США будут усиливать давление на Россию и прежде всего на Турцию.

Потому что французы столкнулись с турками в Ливии и им там пришлось отступить. После решения Эрдогана по статусу Айя-Софии было принято нанести такой символический «укол» на армяно-азербайджанской границе. Так как Азербайджан входит в орбиту влияния Турции, вся эта ситуация должна была создать Анкаре дополнительные проблемы. Я не исключаю, что и курдский вопрос будет поднят», — подчеркивает аналитик.

По словам политолога, Россия в этом смысле оказывается в ситуации, когда она вынуждена реагировать по факту.

«В условиях, когда в скором в МИД России будут большие изменения, в Кремле нет четкого понимания, что делать. Поэтому сейчас Россия пытается уйти от таких конфликтов, потому что есть огромные проблемы, которые Москва сегодня не может решить – это Ливия, Сирия, это проблемы с ЕС, это конфликт с Беларусью, я уже не говорю про Украину. Да и с Китаем, который будет поджимать ее и, в том числе, в Хабаровске. Поэтому я более чем убежден в том, что подстрекателем Армении является Франция и США и местные армянские диаспоры», — считает аналитик.

Эксперт также добавил, что вялотекущие конфликты между Россией и Турцией продолжаются, и эти страны соприкасаются практически везде на юге, и перерастание конфликта в активную фазу – это лишь вопрос времени.

«В армяно-азербайджанском конфликте, в вопросе крымских татар, в Сирии, в Ливии, в Центральной Азии, где тюркские государства больше тяготеют к Турции, а Россия их не хочет упускать. Другой вопрос, это то, что все это может быть синхронизировано с уходом Путина и Эрдогана от власти. Потому что и Путин, и Эрдоган находятся очень долгое время у власти, и вопрос преемника года через два в этих странах станет очень остро. Конечно, когда будет меняться власть в этих странах, тлеющие конфликты могут перейти в активную фазу», — считает аналитик.

По словам политолога, Москва чисто идеологически и геополитически тяготеет к Армении, и они входят в единое содружество ОДКБ, а также Армения является рычагом России для сдерживания Азербайджана и Турции в регионе.

«Плюс ко всему Армения – это выход к Ирану, с кем у России непростые отношения, но посредством ереванского участия они находят общий язык. Москва не заинтересована в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, так как она умело манипулирует этими странами. Другое дело, что у Москвы становится все меньше рычагов влияния и на Армению, и на Азербайджан», — резюмировал он.