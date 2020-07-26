Путин собрался вооружить ВМФ уникальными гиперзвуковыми комплексами

Президент России Владимир Путин рассказал о планах вооружить Военно-морской флот (ВМФ) уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что боевые возможности ВМФ будут повышаться «за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий»; в их числе не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ударные комплексы и беспилотные подводные аппараты.

В настоящее время российский военный флот оснащен кораблями с высокоточным оружием, стратегическими подводными крейсерами и многоцелевыми подлодками. Кроме того, в составе ВМФ имеются новейшие самолеты, уникальные образцы вооружения и спецтехники.

Ранее 26 июля, выступая на главном параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, Путин сообщил о передаче ВМФ 40 новых кораблей и судов различного класса в 2020 году.